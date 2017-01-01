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Başkan Yücel, "3.Yıl Özel Programı"nda hizmet ve projelerini anlatacak



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 3 yılda yaptığı hizmet ve projelerini, "3. Yıl Özel Programı"nda Alanya halkına anlatacak.

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinden sonra 7 Nisan'da Alanya Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kestel Düğün Salonu'ndan canlı yayınlanacak 3. Yıl Özel Programı'nda, Alanya'da yayın yapan TV, Gazete ve İnternet Gazetelerinin temsilcileriyle bir araya gelerek, geçirdiği 3 yılın değerlendirmesini yapacak.



4 kanaldan canlı yayınlanacak

Program, Alanya'nın yerel kanalları ATV, Kanal A, Dim TV ve Antalya merkezli ulusal TV kanalı Kanal V'den canlı yayınlanacak. Canlı yayına ilçede yayın yapan yerel gazeteler ve internet gazetelerinden de birer temsilci katılarak, Belediye Başkanı Yücel'e kamuoyunun merak ettiği soruları yöneltecek. Yücel, geçmiş üç yılda yaptığı hizmetler ve kalan 2 yıl için planladığı projelerle ilgili bilgi verecek. Aynı zamanda programa katılan basın mensuplarının sorularını da yanıtlayacak olan Başkan Yücel, özel açıklamalarda da bulunacak.

(SÇ-SÇ-Y)



16.05.2017 12:20:15 TSI

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