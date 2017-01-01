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TREDAŞ Spor U14, Tekirdağ şampiyonu

16 Mayıs 2017 Salı, 12:20
TREDAŞ Spor U14, Tekirdağ şampiyonu
TREDAŞ Spor U14, Tekirdağ şampiyonu
- TREDAŞ Spor U14 Erkek Basketbol Takımı ligi şampiyon bitirdi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Trakya'da elektriği kaliteli, sürekli ve yeterli verme sorumluluğunun yanında, sosyal sorumluluk alanında da çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, basketbolda spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor.
Tekirdağ ili kulüpler düzeyinde basketbol altyapı liglerinde birçok kategoride faaliyet gösteren TREDAŞ Spor, U13 Erkekler Ligi'nde Şampiyon olmasının ardından Tekirdağ U14 Erkekler Ligi'nde de Şampiyon oldu.
TREDAŞ Spor, böylece Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Kırklareli'de düzenlenecek Marmara Bölge Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.
(MA-MEF-Y)

16.05.2017 12:20:23 TSI
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