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Üniversitelilerden Spil'de temizlik çalışması



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MANİSA (İHA) - Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) Manisa Yerel Kurulu, uluslararası çapta düzenlenen "Haydi Yapalım Projesi" kapsamında ilk çevre temizliğini Spil Milli Parkı'nda yaptı.

Doğayı koruyan, doğaya saygılı bir nesil yetiştirmek için harekete geçen ve büyük çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) Gönüllüleri, uluslararası projelerden biri olan Haydi Yapalım Projesi'ni Manisa'da hayata geçirdi. Dünyanın en fazla endemik bitkisine sahip olan Spil'de çevre temizliği yapan çevreci üniversiteliler çalışmalarıyla takdir topladı. Duyarlı gençlere Yunusemre Belediyesi, Spil Milli Parklar Müdürlüğü ve 75. Yıl Gençlik Merkezi destek verdi. 16 gönüllünün katıldığı etkinliğe ilişkin bilgi veren SİYAMDER Manisa Yerel Kurul Başkanı Talha Ceylan, Manisalıları doğaya sahip çıkmaya çağırdı.

Ceylan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gönüllü arkadaşlarımız ile el ele vererek uluslararası bir proje olan Let's Do It yani Haydi Yapalım Projesi kapsamında gittikçe büyüyen atık sorununa ve hem bireylerin hem de iş kollarının arkalarında bıraktıkları çevresel ayak izine dikkat çekmek istiyoruz. Bu konulara ilişkin farkındalık artırmayı hedefliyoruz. Projenin ilerleyen aşamasında dünyanın birçok ülkesinde aynı gün yapılan etkinlikte sahaya inip ülkeyi bir gün içerisinde temizlemeyi amaçlıyoruz. Arkadaşlarımızla bilinçsizce çevreye atılmış halde bulunan yaklaşık 20 poşet çöpü toplayarak geri dönüşüme gönderdik. Tüm toplumu da çevreye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Unutulmasın ki geleceğe temiz bir doğa bırakmak görevimizdir. Bize destek veren başta Yunusemre Belediyesi olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

(AY-Y)



16.05.2017 12:20:38 TSI

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