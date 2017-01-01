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--Beyciler ve Darıca mahallelerinde asfalt çalışması başladı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez ve çevresinde asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Düzce Belediyesi 'şehir merkezinde asfaltsız sokak kalmayacak' anlayışı ile başlattığı çalışmalar kapsamında Uzunmustafa, Karaca ve Kiremitocağı mahallelerinde tamamlanırken ekipler çalışmalarına Darıcı ve Beyciler mahallelerinde devam edecek. Şehir merkezindeki tüm sokakların yeniden asfaltlanması, tamir ve bakımlarının da yapılması ile birlikte Düzce'de asfalt ve altyapı sorununun kalmayacağını belirten Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş "Düzce'de ihtiyaca yetersiz kalan altyapı sistemini yenileme çalışmalarımızın ardından asfaltlama çalışmalarına ağırlık verdik. Şehir merkezinde artık asfaltsız değil, bir tek bozuk yol kalmayacak. Bunun için ekiplerimizi farklı farklı yerlerde konuşlandırdık, çalışmaların eş zamanlı olarak devam etmesine önem veriyoruz" dedi.

(TT-AY)



16.05.2017 12:22:05 TSI

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