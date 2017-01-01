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Yazarlar bu fuarda kendilerini tanıtıyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 9. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaelili yazarlara kitaplarını tanıtma fırsatı sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlediği 9. Kocaeli Kitap Fuarı, özellikle Kocaelili yazarlar için büyük önem taşıyor. Yazarı okuyucusuyla buluşturan fuar, Kocaelili yazarlar için de önemli bir fırsat olarak görülüyor. Kocaeli Kitap Fuarı, yeni yazarlar için de bir sınav niteliği taşıyor. Bu kapsamda

fuar alanında Kocaeli Şair ve Yazarlar Derneği ve Bağımsız Şair ve Yazarlar Derneğinin standı bulunuyor. Derneklere üye yazarlar, okurlarıyla buluşuyor, kitaplarını imzalıyor, yazarlık hakkında tecrübe paylaşımında bulunuyor. Kitap Fuarının varlığı Kocaelili şair ve yazarlara da yeni heyecanlar yüklüyor. Kocaeli'nde derneklere üye yazar sayısı giderek artıyor. Kocaeli Şair ve Yazarlar Derneği'nin geçen yıl 260 olan yazar sayısı bu yıl 300'lere ulaştı. Yazar sayısının artması, yeni kitapların da stantlarda boy göstermesini sağladı.

(İG-İÇ)



16.05.2017 12:23:24 TSI

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