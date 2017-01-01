YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İstanbul caddesi hazırlanıyor

İstanbul caddesi hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in şehrin en merkezi caddesi olan İstanbul caddesinin Ramazan ayı içinde araç trafiğine kapatılmasına yönelik işaret vermesinin ardından çalışmalar başlatıldı. Buna göre, söz konusu caddenin Atatürk bulvarı köşesinden Mehmet Akif caddesine kadar olan bölümünde aydınlatma ve süs aparatları hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Keleş, İstanbul caddesinin araç trafiğine kapatılmasına ilişkin 3.Düzce Ot ve Tyche Bereket Festivalinde bir konuşma yapmış ve şu görüşlere yer vermişti " İstanbul caddesi hem araç hem yaya trafiği ile iç içe geçmiş durumdadır. Burada soluk almak imkansız hale geldi. Araçların kornaları, egzozları ses ve hava kirliliği oluşturuyor. Yoğun trafik içinde de insanların hareket kabiliyetleri azalıyor. Anıtpark alanı ile İstanbul caddesini birleştirdiğimizde büyük bir alan elde ediyoruz. İstanbul caddesini araç trafiğine kapattığımızda büyük bir açık alan alışveriş merkezi haline gelecek.' Başkan Mehmet Keleş caddenin araç trafiğine kapatılmasından sonra caddenin ortasından raylı sistemle nostaljik treni kurulacağını da belirterek ' Düzce'yi güzelleştirmek, zenginleştirmek istiyoruz. Şehrimiz daha güzel yaşanabilir bir yer haline gelmelidir. Bunun için hiçbir şeye ihtiyacımız yok Sadece halkın desteğine ihtiyacımız var' dedi. Ramazan ayı içinde caddenin kapatılmasına yönelik harekete geçeceklerini işaret eden Başkan Mehmet Keleş ' Caddenin güzelleştirilmesi için süs ve aydınlatma aparatlarını hazırlıyoruz. Bunların yerlerini belirledik ve alt yapılarını hazırladık. Kısa süre içinde aparatlar tamamlanacak' dedi.

(TT-AY)



16.05.2017 12:23:29 TSI

NNNN

