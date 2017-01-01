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MASKİ'den su taşkınına neden olan dereye temizlik



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde su taşkınlarından dolayı zarar gören tarım arazileri için mahallede bulunan derede temizlik çalışmalarının ilk etabını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçede bulunan dereleri sağlıklı ve güvenli duruma getirmek için temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesinin Akpınar Mahallesi'nde tarım arazilerinin bulunduğu bölgedeki derede 350 metre temizlik yaparak dere yatağında sağlıklı su akışını sağladı. Ekipler ayrıca, derenin ıslahı için de çalışma yaparak araç geçişini güvenli hale getirdi. Tarım arazilerindeki mahsullere zarar vermemek adına ürünlerin toplanmasından sonra 2. etap olarak temizlik çalışmalarına devam edilecek. MASKİ ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda tarım arazilerinin taşkınlardan zarar görmesi ve araç geçişlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması sağlandı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, il genelinde yerleşim alanları ve tarım arazileri bölgelerinde bulunan dereleri sağlıklı ve güvenli hale gelmesi için temizlik ve ıslah çalışmalarının yapıldığını belirtti. Başaran, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına derelerin tehdit oluşturmamasına çok önem veriyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yerleşim bölgeleri ve tarım arazilerinin bulunduğu yerdeki derelerde temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Akpınar Mahallemizin tarım arazilerinin içerisinde yer alan derede temizlik ve ıslah çalışmamızın ilk etabını tamamladık. Çiftçilerimiz, ürünlerini topladıkları zaman ikinci etap temizlik çalışmalarımıza devam ederek deremizi tamamen sağlıklı ve güvenli hale getireceğiz" dedi.

(AY-Y)



16.05.2017 12:24:36 TSI

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