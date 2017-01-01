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Yılsonu sergisi işaret dili ile açıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun 19 Mayıs İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı geleneksel yılsonu sergisi işaret dili ile açıldı.

19 Mayıs Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen serginin açılışı Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından işaret dili ile karşılanan protokol tarafından gerçekleştirildi. 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner açılışta yaptığı konuşmada, "Görüyoruz ki burada kursiyerlerimiz yıl boyunca almış oldukları eğitimleri ortaya çıkardıkları eserler ile pekiştiriyorlar. Emeklerinize sağlık çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Burada değinmek istediğim nokta ise işaret dili kursunun hayatımızda fark edemediğimiz engelli vatandaşlarımızın varlığının farkındalığına katkı sağlamış olmasıdır. İşaret dili bilen bireylerin sayısını artırarak engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar yapıldığı için bu kursumuza ayrıca teşekkür etmek isterim. Başta devlet kurumları olmak üzere hepimize düşen görev ise; engelli vatandaşlarımıza göre daha uyumlu, sağlıklı, güzel ortam sağlamak ve onların hayatını kolaylaştırmaktır" dedi.

Yılsonu sergisinde dikiş-nakış, hüsn-ü hat, ebru sanatı, sanatsal mozaik, heykeltıraş sanatı, judo, futbol, güreş, wushu, tenis, dragon bot takımı, karate, boks ve çocuk giyim çocuk oyuncak atölyesi ile 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir ve şehit polis Fethi Sekin'in portreleri de sergide yer aldı.

İki gün açık kalacak serginin açılışına ayrıca; 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Abdullah Tekelier, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Akdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Demirpençe, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fikret Bostan, daire amirleri okul müdürleri kursiyerler, çok sayıda vatandaş katıldı.

(ŞU-SLH-Y)



16.05.2017 12:24:54 TSI

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