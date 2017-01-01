ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yılsonu sergisi işaret dili ile açıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 12:24
Yılsonu sergisi işaret dili ile açıldı
Yılsonu sergisi işaret dili ile açıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun 19 Mayıs İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı geleneksel yılsonu sergisi işaret dili ile açıldı.
19 Mayıs Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen serginin açılışı Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından işaret dili ile karşılanan protokol tarafından gerçekleştirildi. 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner açılışta yaptığı konuşmada, "Görüyoruz ki burada kursiyerlerimiz yıl boyunca almış oldukları eğitimleri ortaya çıkardıkları eserler ile pekiştiriyorlar. Emeklerinize sağlık çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Burada değinmek istediğim nokta ise işaret dili kursunun hayatımızda fark edemediğimiz engelli vatandaşlarımızın varlığının farkındalığına katkı sağlamış olmasıdır. İşaret dili bilen bireylerin sayısını artırarak engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar yapıldığı için bu kursumuza ayrıca teşekkür etmek isterim. Başta devlet kurumları olmak üzere hepimize düşen görev ise; engelli vatandaşlarımıza göre daha uyumlu, sağlıklı, güzel ortam sağlamak ve onların hayatını kolaylaştırmaktır" dedi.
Yılsonu sergisinde dikiş-nakış, hüsn-ü hat, ebru sanatı, sanatsal mozaik, heykeltıraş sanatı, judo, futbol, güreş, wushu, tenis, dragon bot takımı, karate, boks ve çocuk giyim çocuk oyuncak atölyesi ile 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir ve şehit polis Fethi Sekin'in portreleri de sergide yer aldı.
İki gün açık kalacak serginin açılışına ayrıca; 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Abdullah Tekelier, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Akdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Demirpençe, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fikret Bostan, daire amirleri okul müdürleri kursiyerler, çok sayıda vatandaş katıldı.
(ŞU-SLH-Y)

16.05.2017 12:24:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DAKİ DEAŞ OPERASYONU

Samsun'da 100 milyon liralık termal otel yatırımı
YEREL

SAMSUN'DA 100 MİLYON LİRALIK TERMAL OTEL YATIRIMI
Spor Tırmanış Lider Türkiye Şampiyonası
YEREL

SPOR TIRMANIŞ LİDER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Atatepe Kültür ve Eğitim Merkezi açılışa hazır
YEREL

ATATEPE KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ AÇILIŞA HAZIR
Büyükşehirden sebze üreticilerine büyük destek
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN SEBZE ÜRETİCİLERİNE BÜYÜK DESTEK
Gençlik Haftası kutlamaları
YEREL

GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI
Başkan Tok, Emre Ev'i ağırladı
YEREL

BAŞKAN TOK, EMRE EV'İ AĞIRLADI
Samsun'daki DEAŞ operasyonu
YEREL

SAMSUN'DAKİ DEAŞ OPERASYONU
Futbol turnuvasının galibi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
YEREL

FUTBOL TURNUVASININ GALİBİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Yılmaz: &quot;Bin dost az, bir düşman fazla&quot;
YEREL

YILMAZ: "BİN DOST AZ, BİR DÜŞMAN FAZLA"
Kavak'ta yılın festivali gerçekleşti
YEREL

KAVAK'TA YILIN FESTİVALİ GERÇEKLEŞTİ
Kayınpederini öldüren sanığa 38 yıl 9 ay hapis
YEREL

KAYINPEDERİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 38 YIL 9 AY HAPİS
Özel öğrenciler pazarcı oldu
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLER PAZARCI OLDU
Engelliler emeklerini sergiledi
YEREL

ENGELLİLER EMEKLERİNİ SERGİLEDİ
19 Mayıs'ta 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açılacak
YEREL

19 MAYIS'TA 1919 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞI AÇILACAK
Samsun'da 19 Mayıs farklı kutlanacak
YEREL

SAMSUN'DA 19 MAYIS FARKLI KUTLANACAK
Tüp bebek tedavisiyle anne-baba olan 150 çift Anneler Günü'nü kutladı
YEREL

TÜP BEBEK TEDAVİSİYLE ANNE-BABA OLAN 150 ÇİFT ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Kaya: &quot;SGK'ya olan borç taksitleri 31 Mayıs'a kadar ödenmeli&quot;
YEREL

KAYA: "SGK'YA OLAN BORÇ TAKSİTLERİ 31 MAYIS'A KADAR ÖDENMELİ"
Büyükşehir Belediyesi personeline sivil savunma eğitimi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONELİNE SİVİL SAVUNMA EĞİTİMİ
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını