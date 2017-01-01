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15 Mayıs ruhu 98 yıl sonra yeniden



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin milli mücadele ateşini yaktığı 15 Mayıs 1919 Milli Mücadele Günü, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle anıldı.

15 Mayıs 1919'da Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli'de milli mücadele ateşini yaktığı gün, 98 yıl sonra yeniden canlandırıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda başlayan törene, Denizli Vali Vekili Rıfat Ata, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı ve binlerce vatandaş katıldı. Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende binlerce kişi 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan Atatürk Caddesi'ni takip ederek Kayalık Caddesi'ne ulaştı. Kalabalık buradan 98 yıl önce olduğu gibi Bayramyeri Meydanı'nda toplandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçıları ve Halk Oyunları Topluluğu'nun sunduğu gösteriler büyük alkış topladı.



Zolan: "Bugün coştuğumuz ve gurur duyduğumuz bir gün"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Mayıs'ın Denizli için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bugün coştuğumuz ve gurur duyduğumuz bir gün" dedi. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin 15 Mayıs 1919'da milli mücadele ateşini yaktığı günü ve bunun öncesinde yapılan hazırlıkları detayları ile anlatan Başkan Zolan, "O gün Denizli'de olan herkes bu yürüyüşe destek vermiş ve bu savunma gerçekleşmiş. Sonrasında Denizli düşman işgaline uğramamış. Kurtuluş Savaşı verilirken Denizlimiz o savaşın lojistik merkezi olmuş. Un değirmenlerimiz cepheye çalışmış. Restore ettiğimiz iki değirmen aslında gazi değirmenlerdir. Cephe arkasının hizmetleri Denizli üzerinden yapılmış. Tabi ki ilk andan itibaren Denizlimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzün yanında sapasağlam, omuz omuza onun yanında yer almış" diye konuştu.



15 Temmuz'un 15 Mayıs'tan farkı yoktur

Denizli'nin vatan ve bayrak yoluna birçok şehidi ve gazisi olduğunu anlatan Başkan Zolan, "Denizli sancağı altında Balkanlar'da, Çanakkale'de, Filistin Cephesinde savaşan ecdadımız var. Vatan ve bayrak sevdası taşıyan ecdadımızla bugünlere geldik. Bugün aynı ruhla, her ne kadar bedenlerimiz farklı olsada 98 yıl önceki ruh, 98 yıl önceki inanç, 98 yıl önce damarlarımızdaki akan kan; aynı kandır, aynı ruhtur, aynı inançtır. Bundan sonra da ülkemizi, şehrimizi, her türlü değerlerimizi ve varlığımızı korumak için hep beraber mücadele edeceğiz" diye konuştu. 15 Temmuz'da meydana gelen hain kalkışmayı anlatan Başkan Zolan, "O gecenin 15 Mayıs'tan farkı yoktur. Nasıl 15 Mayıs 1919'da ülkemizi paramparça etmek, bayrağımızı, inancımızı, değerlerimizi yok etmek için gelindiyse 15 Temmuz'da da maalesef ihanet şebekeleri tarafından ülkemizi paramparça etmek istediler" dedi.



"15 Mayıs ruhu yaşıyor"

Başkan Zolan, "Şükürler olsun 15 Mayıs 1919'da Bayramyeri Meydanı'nı dolduran Denizlililer, 15 Temmuz 2016'da da bu sefer Delikliçınar Meydanı'nda toplandı. Ve orada ülkesine, bayrağına, vatanına sahip çıktı. Allah'ım hepinizden razı olsun. Demek ki o ruh yaşıyor. Yeter ki ihtiyaç olsun, milletimiz kanının son damlasına kadar bayrağına vatanına sahip çıkacak. İnsanlarımızın o gün yine ellerinde silah yoktu ama bedenleri ile ruhları ile o alandaydı. Yine 15 Temmuz'da yine Denizli sancağı altında geçmişten aldığımız güçle orada o sancağımız dalgalandı. Allah'ımın izniyle, milletimizin ve Denizlimizin gayreti ile o işgal girişimi çok şükür bertaraf edildi."

'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet'

Başkan Zolan, "Bundan sonra bu iş bitti mi? Yine üzerimizde oyunlar oynanacaktır. Yine ihanet edenler olacaktır. Bayrağına, vatanına sahip çıkmayanlar olacaktır. Ama şunu bilin ki tüm ülkemde geçmişten gelen güçle bu bayrak inşallah ilelebet dalgalanmaya devam edecek. Vatanım tek parça halinde olacak. Bu ülke, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' olarak inşallah ilelebet yaşayacak" dedi.



Tarihi fetvayı okudu

Başkan Zolan daha sonra 98 yıl önce Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin "Muhterem Denizlililer" şeklinde başladığı şu tarihi fetvayı okudu: "Bugün sabahın erken saatlerinde İzmir, Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Bu tecavüze karşı hareketsiz kalmak, din ve devlete ihanettir, vatana karşı irtikâb edilecek cürümlerin Allah ve tarih önünde affı imkânsız ve günahtır. İşgal edilen memleketler halkının silaha sarılması ve savaşması farz-ı âyn'dır. Hemşehrilerim, karşımıza çıkarılan dünkü tebâmız Yunan'a biz mağlup olmadık. Onlar öteki düşmanlarımızın vasıtasıdır. Yunanın bir Türk beldesini ellerine geçirmelerinin ne manâya geldiğini, İzmir'de şu birkaç saat içinde irtikâp edilen cinayetler gösteriyor. Silâhımız olmayabilir, silah ve cephane azlığı veya yokluğu hiçbir zaman mücadeleye mani teşkil etmez. Elinizde hiçbir silahınız olmasa dahi yerden üçer taş alarak düşman üzerine atmak sureti ile mutlaka fiili mukabelede bulununuz. İstiklâl aşkı, vatan sevgisi, haysiyet şuurumuz ve kalbimizde imân ile mücadelemizin sonunda zaferi kazanacağız. Bu uğurda canını verenler şehit, kalanlar gazidirler. Bu mutlak olarak cihad-ı mukaddestir. Sizlere vatanımızı düşmana teslim etmenin çaresiz olduğunu söyliyenler, düşman esareti altında olanlardır. Onlar irâde ve kararlarına sahip değildirler. Bu vaziyette olanların emri ve fetvası aklen ve şer'an caiz, makbul ve muteber değildir. Meşru olan münhasıran vatan müdafaası ve istiklâl uğruna cihâddır. Korkmayınız. Me'yus olmayınız. Bu livayı hamd'in altında toplanınız ve mücadeleye hazırlanınız. Müftümüz olarak cihad-ı mukaddes fetvâsı'nı ilân ve tebliğ ediyorum."



Ödüller sahibini buldu

Tören sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu'nun düzenlediği "Milli Mücadele'de Denizli ve Müftü Ahmet Hulusi Efendi" konulu şiir ve kompozisyon yarışmasının ödülleri verildi. Bu kapsamda İsmail Torun, Hasan Çetin ve Seval Öztürk şiir, Sinem Ölmez, Gülnur Baysal ve Mustafa Akyol kompozisyon dalında dereceye girmişti.

(SÇ-SÇ-Y)



16.05.2017 12:30:20 TSI

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