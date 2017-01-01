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Çorlu Spor Lisesinde sona doğru



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin '11 İlçeye 11 Okul' projesi kapsamında Çorlu ilçesinde geçtiğimiz Temmuz ayında yapımına başladığı Çorlu Spor Lisesi'nde sona yaklaşıldı. Bina, ana hatlarıyla tamamlanırken, çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "2015 yılında hayata geçirilen `11 İlçeye 11 Okul' projesi kapsamında yapımına başlanan okullar birer birer tamamlanırken, Çorlu Spor Lisesi'nde de sona gelindi. 24 dersliği bulunan Çorlu Spor Lisesi'nde toplam 720 öğrenci eğitim-öğretim görebilecek. 150-180 öğrenci kapasiteli Kapalı Spor Salonu da bulunan okulun Çorlu ilçesindeki spor lisesi eksikliğine çözüm olması bekleniyor" denildi.

7 Okulun devir teslimi gerçekleştirildi

Açıklamada ayrıca, `11 İlçeye 11 Okul' projesi kapsamında Süleymanpaşa, Çerkezköy, Kapaklı, Muratlı, Hayrabolu, Malkara, Ergene ilçelerindeki okulların yapımı tamamlanarak Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devir tesliminin yapıldığı hatırlatılarak, "Şarköy ilçesindeki 21 derslikli Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokulun da devir teslim töreni 17 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz Nisan ayında düzenlenen törenle temeli atılan Marmara Ereğlisi'ndeki okulun yapımı devam ederken, Saray ilçesine yapılacak 40 derslikli Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin temel atma töreni de 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek" ifadelerine yer verildi.

(MA-MEF-Y)



16.05.2017 12:33:21 TSI

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