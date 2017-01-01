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Futbolda Valilik Kupası sahiplerini buldu

16 Mayıs 2017 Salı, 12:33
Futbolda Valilik Kupası sahiplerini buldu
Futbolda Valilik Kupası sahiplerini buldu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Erzurum'da yapılan Kurumlar arası Valilik Kupası Futbol Maçları sona erdi. 35 Yaş Üstünde Yakutiye Belediyesi, 35 Yaş altında İl Emniyet Müdürlüğü şampiyon oldu. Şampiyonların kupalarını Vali Seyfettin Azizoğlu verdi.
Erzurum'da Kurumlar arası Valilik Kupası Futbol Turnuvası sona erdi. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 24 Nisan 15 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen Kurumlar Arası Valilik Kupası aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Etkinliklerine dahil edildi. GHSİM 1 ve 2 Nolu Sentetik Çim Sahalarında oynanan maçlara 35 Yaş üstünde 18 takım mücadele ederken, 35 yaş altı turnuvada 16 takım mücadele etti. Kıran kırana geçen maçlar sonunda dereceye giren takımlar belli oldu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden Yunus Aras, Fetullah Demir, Şaban Polat ve Sezgin Temel'in tertip komitesi üyeliğini yaptığı turnuvanın sonunda ilk üçe giren takımlar belli oldu.
35 YAŞ ÜSTÜNDE ŞAMPİYON YAKUTİYE BELEDİYESİ
Erzurum'da düzenlenen Valilik Kupası futbol turnuvasında ilk şampiyon 35 yaş üstünde belli oldu. Finalde Yakutiye Belediyesi-Milli Savunma ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maçta seri penaltılarla rakibini mağlup eden Yakutiye Belediyesi şampiyonluğu kazandı. Milli Savunma ikinci olurken, İl Jandarma üçüncülük kupasının sahibi oldu.
35 YAŞ ALTINDA ŞAMPİYONLUK KUHASI İL EMNİYET'E
35 Yaş altında da şampiyon belli oldu. 3-3 biten final maçının ardından penaltı atışları sonucu Yakutiye Belediyesi'ni mağlup eden İl Emniyet Müdürlüğü şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. İkincilik kupası Yakutiye Belediyesi'nin, üçüncülük kupası da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün oldu.
ŞAMPİYONLARIN KUPASI VALİ AZİZOĞLU'NDAN
Valilik Kupası Futbol Final karşılaşmasını Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum GHSİM şube müdürleri Güngör Şenses, Bülent Tilkidöğen, Yaşar Elen, Yakutiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz ile diğer davetlilerde izledi.
Turnuvanın sonunda dereceğe giren takımların kupa ve madalyaları Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu tarafından verildi.
(ERZ-AT-Y)

16.05.2017 12:33:35 TSI
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