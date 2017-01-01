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Vali Taşyapan iş yeri açılışına katıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 12:34
Vali Taşyapan iş yeri açılışına katıldı
Vali Taşyapan iş yeri açılışına katıldı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Valisi İbrahim Taşyapan, ev tekstili, perde, çeyiz ve dekorasyon mağazasının açılışını yaptı.
Van'da uzun yıllardır doktorluk görevini büyük bir başarı ile yürüten Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı İhsan Rua ve eşi Selda Rua tarafından kurulan ev tekstili, perde, çeyiz ve dekorasyon mağazasının açılışını Van Valisi İbrahim Taşyapan yaptı. Vali Taşyapan, Van'da böylesine modern ve yenilikçi mağazaların açılmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Mağazamızın Van halkına ve Rua ailesine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Nazande Perde, Çeyiz ve Dekorasyon Mağaza Müdiresi Selda Rua ise, "Birçok koleksiyon ve marka perde, çeyiz, ev tekstili, bakır işleme ürünler, ahşap ve dekorasyon ürünlerle iki katlı mağazamızda deneyimli personellerimizle İki Nisan Caddesinde halkımızın hizmetindeyiz" diye konuştu.
(MSA-Y)

16.05.2017 12:34:03 TSI
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