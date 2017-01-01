YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Taşyapan iş yeri açılışına katıldı

Vali Taşyapan iş yeri açılışına katıldı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Valisi İbrahim Taşyapan, ev tekstili, perde, çeyiz ve dekorasyon mağazasının açılışını yaptı.

Van'da uzun yıllardır doktorluk görevini büyük bir başarı ile yürüten Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı İhsan Rua ve eşi Selda Rua tarafından kurulan ev tekstili, perde, çeyiz ve dekorasyon mağazasının açılışını Van Valisi İbrahim Taşyapan yaptı. Vali Taşyapan, Van'da böylesine modern ve yenilikçi mağazaların açılmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Mağazamızın Van halkına ve Rua ailesine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Nazande Perde, Çeyiz ve Dekorasyon Mağaza Müdiresi Selda Rua ise, "Birçok koleksiyon ve marka perde, çeyiz, ev tekstili, bakır işleme ürünler, ahşap ve dekorasyon ürünlerle iki katlı mağazamızda deneyimli personellerimizle İki Nisan Caddesinde halkımızın hizmetindeyiz" diye konuştu.

(MSA-Y)



16.05.2017 12:34:03 TSI

NNNN

