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Tütüncü: "Tüm mahallelerde hizmete devam"



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ANTALYA (İHA) - Kepez Muhtarlar Derneği'nin yeni yönetimini kabul eden Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bütün muhtarlarımıza saygımız, hukukumuz sonsuzdur. Derneğin yönetimine hangi muhtarımız gelirse gelsin, biz bütün muhtarlarımıza aynı şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz günlerde seçimli genel kurulunu yapan Kepez Muhtarlar Derneği'nin yeni yönetimini kabul etti.

Kepez Muhtarlar Derneği'nde başkanlık görevine yeniden seçilen Feyzullah Büyükkeleş, "Başkanımız Hakan Tütüncü ile Kepez'imize, mahallelerimize, dün de olduğu gibi güzel hizmetler götürmeye devam edeceğiz. Başkanımız, her zaman muhtarlarımızın ve derneğimizin yanında oldu, inanıyorum ki olmaya da devam edecek. Hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kepez Muhtarlar Derneği'nin yeni yönetimine başarılar dileyen Başkan Hakan Tütüncü de "Muhtarlarımızı, muhtar oldukları için seviyoruz. Bütün muhtarlarımıza saygımız, hukukumuz sonsuzdur" dedi.



"Muhtarlarımızla güzel işler yapmaya devam edeceğiz"

Muhtarın, mahallede seçilen kanaat önderi olduğunu ifade eden Başkan Tütüncü,

"Seçimle göreve gelen muhtarların belediye ile aralarındaki diyalogun güçlü olması lazım ki mahallelere daha iyi hizmet gelsin. Muhtarlar derneğimizin başkanlığına, yönetime hangi muhtarımız gelirse gelsin, biz bütün muhtarlarımıza aynı şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Muhtarlarımızla iyi bir diyalog içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. 8 yıldır mahallelerimizde, muhtarlarımızla güzel hizmetler yaptık. Birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz."



Birlik ve beraberlikte rahmet var

Genel kurulda iki listenin yarıştığına dikkat çeken Tütüncü, "Ama bizim için bütün muhtarlarımız kazanan listedir. Kepez Muhtarlar Dernek Başkanımızın önderliğinde muhtarlarımızı birlik ve beraberlik içerisinde görmek arzusundayız. Çünkü birlik ve beraberlikte rahmet, ayrılıkta da azap vardır. Başarılı bir çalışma dönemi diliyorum" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



16.05.2017 12:35:24 TSI

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