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Aydemir: 'Ak dava küresel vicdana ders verdi'

- Aydemir'den engellilere pozitif yaklaşım vurgusu



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'AK Dava'nın temel öngörüsü yaratılana yaratandan ötürü saygı ve sevgi göstermek, insanın yaratılmışların en şereflisi olduğu gerçeğinde vizyon üretmektir. AK Dava 15 yıllık süreçte dezavantajlı insanlarımıza yönelik reform düzeyindeki atılım ve yatırımlarla bu dikkat ve hassasiyetini eserleştirmiştir.' dedi.

AK HASSASİYET VE CUMHURİYET TARİHİNDE İLKLER

AK Parti iktidarları dönemi içinde, 2005 yılında Cumhuriyet Tarihinde bir ilkin gerçekleştirilerek Engelliler Kanunu çıkarıldığı, 2010 yılında kaydedilen Anayasa değişikliği çerçevesinde engellilere pozitif yaklaşımın anayasal güvence altına alındığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, bu yaklaşımın hak eksenli bir anlayışın eseri olduğunu vurguladı.

ENGELLİ SORUNLARINA AK BAKIŞ

Türkiye'de sosyal ve ekonomik alanda dünyada örneği bulunmayan hızlı, rasyonel ve insana saygı odağında yatırımlarla bezeli bir değişim ve dönüşüm yaşandığını, bu kapsamda Engelli hakları ve yaşam kalitesinin yükselmesinin ilk defa AK Önder tarafından ülke gündemine getirilerek, tarihi adımlar atıldığını belirten Milletvekili Aydemir, Türkiye'de gerçekleştirilen engellilere pozitif yaklaşımın küresel vicdanı da uyandırdığını belirtti.

AK ÖNDERİN TESPİTİ

Milletvekili Aydemir, AK Dava lideri, önderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Biz insana, kendisinde sükûnete erdiğimiz, şifa bulduğumuz, insanlığımızı tamamladığımız, bizi tamamlayan, tekammül ettiren 'can'lar olarak bakarız. Şeyh Edebali'nin, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözü, bizim devlet geleneğimizin kilit taşıdır. İnsanın olmadığı yerde devletin de bir anlamı yoktur. Biz can almayı değil cana vermeye, katkı sağlamayı düstur edinen, sadece insanları değil toprağı, gökyüzünü, ağaçları, denizleri, hasılı dünyadaki tüm varlıkları Allah'ın bir lütfu olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. " tespiti AK dava ve onun ışığında yürütülen hareketin teması ve temeli olmuştur. ' dedi.

'BUNU BAŞARMAMIZ GEREKİYOR'

AK iktidarlar döneminde hayata geçirilen reformlarla engellilere bakış açısının temelden değiştirildiği, bu yönde bir zihniyet reformu yapıldığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'AK Dava önderi Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ' Benim engelli kardeşlerim kader mahkûmu veya kader mağduru değildir. Benim engelli vatandaşlarım da aynen benim gibi insandır, onların da bu hayata katacakları çok şeyler var, bunu başarmamız gerekiyor.' tespiti paylaşıyor, engelli kardeşlerimizin hayat kalitesini yükseltmek odağında 'durmak yok, yola devam' kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Dünya Engelliler Günün hayırlara vesile olmasını diliyoruz.' ifadesini kullandı.

(ERZ-AT-Y)



16.05.2017 12:36:26 TSI

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