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Samandağ'da cankurtaran eğitimleri başlıyor



(Fotoğraflı)



Adem Karagöz

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, boğulmaları önlemek amacıyla cankurtaran eğitimleri düzenlenecek.

Samandağ Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşecek eğitimler, Samandağ sahillerinde gerçekleştirilecek.

Milli Yüzme Antrenörü ve Cankurtaran Eğitmeni Murat Şaydak, yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla beraber insanların havuza ve denize akın ettiğini belirterek, " Maalesef her yıl boğulma tehlikeleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunları önlemek için Samandağ Çevlik sahilinde cankurtaran kursu açıyoruz. Bu kursları açmak için bizlere her zaman destek veren Samandağ Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kamacı gençlerin önünü açan sporcu kişiliğiyle tanınan bir kişidir. Özellikle ona çok teşekkür etmek istiyorum" dedi

Yoğun talep üzerine Samandağ Çevlik sahillerinde 26-30 Mayıs tarihleri arasında Bronz ve Gümüş Cankurtaran kurslarını gerçekleştireceklerini vurgulayan Şaydak, kursa katılacak olanların en az ilkokul mezunu, 18 yaşını doldurmuş olması ve yeterli düzeyde yüzme bilmesi gerektiğini kaydetti.

Kurs için başvuruların 05327638192 numaradan yapılabileceğini belirten Şaydak, kurs bitiminde başarılı olan kursiyerlere uluslararası geçerliliği olan bröveler verileceğini sözlerine ekledi.

(ADM-Y)



16.05.2017 12:36:48 TSI

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