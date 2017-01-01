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Başkan Yemenici Sevgi evi çocuklarıyla bir arada



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocuklar misafir etti.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve eşi Nilay Koyuncu Yemenici Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yemek verdi. Yemenici ailesi yemege katilan çocuklarla tek tek ilgilendi. Başkan Yemenici, çocuklara devletin çok iyi imkanlar tanıdığına vurgu yaparak "Bu yavrularımız önce devletimize daha sonra bizlere emanet. Bizlerde bu sorumluluk içerisinde meclis üyelerimizle ve değerli eşimle beraber ağırlamak istedik. Bu imkanı bu fırsatı verdiği için değerli müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Yaz ayı içerisinde de bu yavrularımıza bazı etkinliklerimiz olacak ve onlara bazı sürprizler yapacağız. Tabi ki anne sevgisini kimse veremez ama bir nebze de olsun verebilir miyiz düşüncesiyle inşallah onları bugün mutlu etmişizdir diye düşünüyorum" diye belirtti.

(TT-AY)



16.05.2017 12:37:31 TSI

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