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İl Sağlık Müdürü Edremit'te

16 Mayıs 2017 Salı, 12:37
İl Sağlık Müdürü Edremit'te
İl Sağlık Müdürü Edremit'te

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Servet Kocaöz, körfez ilçelerinde yaz sezonu öncesi bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
İl Sağlık Müdürü Dr. Servet Kocaöz beraberinde Edremit İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burakcan ile beraber merkez ve kırsal mahallelerde bulunan sağlık istasyonlarını ziyaret etti. Kocaöz, yaz sezonu öncesi büyük yoğunluk yaşanan sahil bölgelerimizde eksikliklerimizi tamamladık. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını son teknolojik ekipmanlarımızla sürekli yeniliyoruz. Balıkesir genelinde amacımız vatandaşlarımıza 24 saat en iyi ve hızlı hizmeti sunmak, vakalara daha çok kısa sürede ulaşılması, hizmetin daha etkin ve verimli sunulabilmesi ekiplerimiz sezon öncesi hazır durumda"dedi.
Kocaöz, saldırı olayı yaşayan Güre'de ise ekiplere geçmiş olsun ziyaretinde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.
(BT)

16.05.2017 12:37:36 TSI
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