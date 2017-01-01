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TREPAŞ'tan Uzunköprü TSO üyelerine indirimli elektrik

16 Mayıs 2017 Salı, 12:37
TREPAŞ'tan Uzunköprü TSO üyelerine indirimli elektrik
TREPAŞ'tan Uzunköprü TSO üyelerine indirimli elektrik

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeleri, Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ) ile yapılan protokol gereği elektriği indirimli alacak.
TREPAŞ, ticaret odaları, borsaları ve kurum ve kuruluşlar ile yaptığı indirimli elektrik satış anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. TREPAŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) belirlemiş olduğu Serbest Tüketici koşullarını sağlayan Edirne Uzunköprü TSO'ya bağlı ticarethane müşterisine indirimli elektrik avantajı sunarak Trakya'daki liderliğini koruyor.
Aylık ortalama 82 TL ve üzeri elektrik faturası ödeyen mesken, ticarethane ve sanayi abonelerinin Serbest Tüketici (ST) olarak elektriği indirimli alabilmek için TREPAŞ Müşteri Merkezlerine gelmesi gerektiği belirtilirken, Müşteri Merkezlerine gelemeyen abonelere de 444 88 35 numaralı Çağrı Merkezi numarasından yardımcı olunduğu ifade edildi.
Öte yandan, imza törenine Uzunköprü TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İhtiyar, TREPAŞ Tekirdağ Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü Satış Uzmanları Nail Ürkmez ve İbrahim Aktuğ katıldı.
İhtiyar imza töreninde yaptığı açıklamada, "İlçemizde görevli elektrik perakende firması olan TREPAŞ ile Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odamızın üyelerine indirimli elektrik tarifesi uygulanması noktasında protokol imzalamış bulunuyoruz. Tedarikçi firmanın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu olan EPDK tarafından onaylanan tarife tablosundaki Elektrik Birim Fiyatına temel teşkil edecek şekilde indirim oranı hayata geçirilirken birçok üyemizin protokolden faydalanmasını bekliyoruz" dedi.
(KU-MK-Y)

16.05.2017 12:37:59 TSI
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