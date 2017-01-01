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Keyifli sohbetler Kitap Fuarı'nda

16 Mayıs 2017 Salı, 12:38
Keyifli sohbetler Kitap Fuarı'nda
Keyifli sohbetler Kitap Fuarı'nda

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Akçakoca Konferans Salonunda keyifli sohbetler gerçekleştirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda kapsamında Akçakoca Konferans Salonunda keyifli sohbetler gerçekleştirildi. Akçakoca Konferans Salonunda günün ilk söyleşisini Türkçe ve kalkınma ile gerçekleştiren Kenan Aydın, Türkçe'nin kalkınmada önemli bir rolü olduğunu söyleyerek söyleşisine başladı.
'Kendi dilimizi ne kadar iyi tanırsak kalkınmada o kadar başarılı oluruz'' diyerek konuşmasına devam eden Aydın, "Kendi diliniz ile bilim üretebilirsek kalkınmanın en önemli adımını atmış oluruz. Bu adım bizleri ulaşabileceğim noktanın en yükseğe taşıyacaktır. Önemli olan dilimizi iyi tanımaktır. Kalkınma için fikir üretmeliyiz fakat bunun da temelinde kendi dilimiz vardır" dedi.
Kişilerin tartışmalara açık olması gerektiğini belirten Aydın, "Tartışmalar oldukça önemlidir. Tartışmalar oldukça durum tespiti yapmak daha kolay olur. Durum tespiti gerçeğe ve yararlıya ulaşmamızda büyük önem arz eder. Örneğin dünyanın yuvarlak olduğu düşüncesi ilk başta Galileo'nun idam edilmesine sebep olmuştur. Fakat yüzyıllar sonra dünyanın yuvarlak olduğu anlaşılmış ve düşünce sistemi temelden değişmiştir. Yani kalkınabilmek için fikre ve tartışmaya değer vermemiz gerekmektedir" diye konuştu.
Diğer konferans ise MTTB yazarlarından Saadettin Ustaosmanoğlu tarafından gerçekleştirildi. Necip Fazıl'ın yazı stilinden çeşitli örnekler vererek edebiyata olan katkılarını anlatan Ustaosmanoğlu, "Üstat soyut ile somut kavramlarını çok iyi bir şekilde ayırt eder ve yazılarına yansıtırdı. Edebiyatımıza kattığı değerler toplumumuza büyük katkılar sağladı'' açıklamasını yaptı.
(İG-AY)

16.05.2017 12:38:24 TSI
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