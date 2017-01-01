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Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu

- MKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Yusuf Önlen:

- "Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması adına hekim başına düşen hasta sayısının makul düzeyde olması, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının hastaya yeterli zaman ayırmaları önemli bir unsurdur"



(Fotoğraflı)



Adem Karagöz

HATAY (İHA) - Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Koordinasyonu'nda Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ), Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Hatay Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğince 19. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumda konuşan MKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Yusuf Önlen,"Hasta ve çalışan güvenliği, yapılan ve geliştirilen birçok düzenlemeye rağmen halen güncelliğini ve önemini korumaktadır" dedi.

Kamu ve özel sektöre ait ayakta ve yatarak sağlık hizmeti sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsayan hasta ve çalışan güvenliğiyle ilgili risklerin azaltılması için çeşitli düzenlemelerin yapıldığını belirten Prof. Dr. Önlen, "Hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına, bunu test edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine, hizmet içi eğitim yoluyla personelin farkındalıklarının arttırılmasına, raporlama sistemlerinin oluşturulmasına yönelik usul ve esasları belirleyen birçok tebliğ yayınlanmıştır" diye konuştu.

Hasta ve çalışan güvenliğiyle kast edilen sağlık hizmeti sunumunda hasta ve sağlık çalışanlarının zarar görmesine yol açabilecek her türlü işlem ve süreçlere karşı alınacak tedbir ve iyileştirme uygulamalarının özetlendiğini aktaran Önlen, "Bu uygulamalar hem hasta hem de çalışan bakımından büyük önem taşımaktadır ve özellikle organizasyon kusuru nedeniyle hukuksal sorumluluk iddialarının önlenmesi bakımından da önemli yararı olacaktır. Bu şekildeki önlemlerle karşılaşılabilecek olumsuz durumların da önüne geçilebilecektir. Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması adına hekim başına düşen hasta sayısının makul düzeyde olması, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının hastaya yeterli zaman ayırmalarının önemli bir unsur olduğunu düşünmekteyim" dedi.

4 oturumun gerçekleştiği sempozyumda Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Nurullah Okumuş'un yönettiği 1. oturumda Dr. Abdullah Öztürk 'Sağlıkta Kalite Standartları Perspektifinden Hasta ve Çalışan Güvenliği', Uzman Dr. Dilek Tarhan da 'Kalite Göstergeleri ile Hasta Güvenliği Yönetimi' konusuna değinildi.

(ADM-Y)



16.05.2017 12:41:29 TSI

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