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AÜ medya başarı ödülleri



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) medya başarı ödülleri için geri sayım başladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi bu yıl ilk kez düzenledikleri Medya Başarı Ödülleri ile konusunda "en beğenilen"leri seçti. Akdeniz Üniversitesi, 35 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek kendi alanlarında yılın en beğenilen kişi ve kurumlarını Medya Başarı Ödülleri ile ödüllendiriyor. Öğrencilerin oylarıyla, televizyon kanalından haber spikerine, radyo programından dergiye, televizyon dizisinden sosyal medya fenomenine kadar 21 farklı kategoride verilecek ödüller Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlendi.

17 Mayıs Çarşamba günü üniversitenin çeşitli bölümlerinde düzenlenen söyleşi, panel ve konserlerle başlayacak bu özel etkinlik, Akra Hotel Ana Sponsorluğunda 18 Mayıs Perşembe akşamı Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenle devam edecek. En iyilerin ödüllendirildiği Medya Başarı Ödül Töreni öğrencileri, medya dünyasında beğendikleri isimlerle bir araya getirecek.

(SÇ-SÇ-Y)



16.05.2017 12:43:11 TSI

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