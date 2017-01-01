Başarılı öğrencilere langırt oynama ödülü
(Fotoğraflı)
Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Aşağı Yoncaağaç köyünde verilen dini eğitimde başarılı olan çocuklara langırt oynama ödülü veriliyor.
Aşağı Yoncaağaç köyü camii imamı Yusuf Berber, ders saati dışında çocuklara ikindi namazı öncesi camide yarım saat Kur'an-ı Kerim, yarım saat ilmihal ve sure dersleri veriyor. İmam Yusuf Berber, eğitim arasında verilen dini eğitimde başarılı öğrencilere kendi satın aldığı langırt masasında langırt oynama izni veriyor.(MA-EFE)
16.05.2017 12:43:40 TSI
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