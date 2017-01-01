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Harran Uluslararası AR-GE Proje Pazarı ödül töreniyle son buldu



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da ilki düzenlenen Harran I. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı ödül töreniyle son buldu.

Ödül töreninde konuşan etkinlik sorumlusu Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gencay Sarıışık, Şanlıurfa'nın bilim ve Ar-Ge şehri olması için önemli bir adım olan bu ilk etkinliği yaklaşık 4 aylık bir çalışma sonucunda gerçekleştirdiklerini söyledi. Böyle etkinliklerin devlet, üniversite, sivil toplum, sanayi bütünleşmesi ile yeniden aktif hale gelmesinde aktif rol oynayacağını belirten Doç. Dr. Gencay Sarıışık, "Böyle bir etkinliği düzenlemekten mutluluk duyuyorum, çünkü oluşacak farkındalık ve ürün çıktıları, Şanlıurfamız kadar ülkemiz ve insanlık için daha ileri, daha kolay, daha bilimsel bir yaşantı sağlamada önemli bir zemin oluşturacaktır. Bir özveri ve gönüllülük ürünü olan etkinliğimiz, eminim ki orta ve uzun vadede birey ve toplum hafızasına, düşünce yapısına ve yaşantısına kalite katacaktır. Sanayi devrimi dediğimiz olguyu başlatan tezgahlar ve onları üretenler de çok zor koşullarda ama özveri ile çalışmışlardı. O yolculukta bugün ulaşılan nokta ve hedeflenen destinasyon o emeklerin sistemde nedenli büyük bir katsayısı ile çarpıldığını gösteriyor. Günümüzün bir çok global teknoloji ürünü, düne kadar kimsenin adını duymadığı köy, ilçe, il veya ülkelerden gelip hayatımıza girmektedir. On, yirmi, otuz, elli yıl sonra hayata destek veren ürünler de bugünün dertli gönül ve beyinlerin eseri olarak dünyaya huzur, güvenlik ve rahatlık sağlayacaktır. Medeniyetimizin önemli iz ve mühürlerini bağrında muhafaza eden Şanlıurfa'nın hafızasında bu nevi etkinlikler yitik mal mahiyetinde olup, devlet, üniversite, sivil toplum, sanayi bütünleşmesi ile yeniden aktif hale gelmektedir. Etkinliğimizi destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara içten teşekkürlerimi ediyorum. Bu etkinliğin gelenekselleşmesi için ara vermeden Mayıs 2018 tarihinde uluslararası katılımlı spesifik konuları içeren ikinci proje pazarı için şimdiden çalışmalara başladık" dedi. Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın başta proje etkinlik sorumlusu Doç. Dr. Gencay Sarıışık, etkinlik sekreteri Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Karaoğul, proje pazarı çalışma ekibi Şube Müdürü Osman Aslan, doktora öğrencileri Ahmet Selman Mızraklıdağ ile Emrah Kırakoğlu'na, düzenleme kurulu, bilim kurulu, danışma kuruluna, etkinlikte destek veren diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

"AR-GE pazarına 198 proje"

Proje Pazarları Destekleme Programı desteğiyle bu yıl birincisi düzenlenen Harran Uluslararası AR-GE proje pazarında, gıda ve tarım teknolojilerinde 26 proje, enerji ve yenilenebilir enerjide 9 proje, çevre teknolojilerinde 3 proje, tıp ve sağlık uygulamalarında 16 proje, biyomedikal ve biyoteknolojide 4 proje, nanoteknoloji ve nutrasötikleride 5 proje, bilişim teknolojilerinde 12 proje, yeni ürün geliştirmede 19 proje, endüstriyel ürün tasarımında 11 proje, endüstriyel malzeme üretimi ve uygulamalarında 23 proje, elektrik ve elektronik teknolojilerinde 8 proje, makine teknolojilerinde 12 proje, kimya, ilaç teknolojilerinde 5 proje, yapı malzemeleri üretimi ve uygulamalarında 7 proje, tekstil sanayi teknolojilerinde 3 proje, savunma sanayi teknolojilerinde 14 proje ile diğer alanlarda 16 proje olmak üzere toplam 198 proje yer aldı.

Harran üniversitesi projesi birinci seçildi

Ödül töreninde başarılı projeler arasında Harran Üniversitesi Fen Edebiyat ve Tıp Fakültesinden Ebrar Abacıoğlu, Zafer Sak, Veli Kasumov, Faruk Süzergöz ekibinin " Akciğer Kanserine Karşı Yeni Kemoterapotik İlaç Araştırması " adlı çalışması birincilik ödülüne layık görüldü.

Projelerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, projeleri bilim kurulu tarafından başarılı görülen diğer katılımcıların projelerinin hayata geçmesi için Harran Üniversitesi tarafından her türlü desteğin verileceğini konuyla ilgili çalışma başlatıldığını söyledi.

(AK-SD-Y)



16.05.2017 12:45:05 TSI

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