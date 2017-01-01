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Tümer, belediyeleri 'Cazibe Merkezleri' projesine çağırdı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - CHP Adana Milletvekili, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Zülfikar İnönü Tümer, Adana ve Çukurova Bölgesi'nin kalkınması, gelişimi için ortak platformlara, fikir alışverişine ve samimi yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin'i kurumların yeni yerlerinde ziyaret eden Tümer, ÇKA ve TÜİK'in çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dünyadaki ekonomik gelişimin yanı sıra istihdam ve yatırım tekniklerine uzak kalmanın başta Adana olmak üzere tüm Türkiye'de istihdamın ve gelişimin önünü tıkadığını kaydeden Tümer, ÇKA'nın özellikle genç nesillere yönelik proje çalışmalarının önem taşıdığını vurguladı.

Kalkınma ajanslarının yatırım ve istihdamın artışını sağlamaya dönük bütçelerinin arttırılmasının sağlanabileceğini söyleyen Tümer, hükümetin birçok alanda her gün balık vermek yerine balık tutulmasının öğretilmesine dönük girişimlerin önünü açması gerektiğini ifade etti. Tümer, ÇKA'nın 22 Mayıs'a kadar proje başvurusu devam edecek 'Cazibe Merkezleri' projelerine kar amacı gütmeyen kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin mutlaka başvurması çağrısında bulundu.



"TÜİK'in bilgilerinden doğru faydalanılmalı"

Türkiye'nin her ay düzenli olarak önemli istatistiki bilgiler sunan TÜİK'ten, günün şartlarına uygun, bilgilerden doğru faydalanarak ekonomik ve sosyal gelişim üzerine kafa yormak zorunda olduğunu dile getiren Milletvekili Tümer, "Kamu kurumları hepimizin. İşlevleri ve çalışmaları toplumun tamamını ilgilendiriyor" diye konuştu.

Ziyareti için Tümer'e teşekkür eden ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ise, "Çukurova'nın kalkınması için ekiplerimizle yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Çalışma planlamalarımızı 3 yıllık gerçekleştiriyoruz. Yönetim kurulunda ince eleyip sık dokuyoruz. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların tüm alanlardaki kapasitelerini artırmak ve güçlendirmeye dönük eğitim çalışmaları da yapıyoruz" dedi.

TÜİK Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin de Tümer'e ziyareti için için teşekkür etti. Şahin, "TÜİK'in bilgileri Türkiye için son derece önem taşıyor. Ülke olarak bilgiye büyük önem vermemiz gerekiyor. Elde ettiğimiz tüm bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ülkemizin gelişimine katkı sunmaya çalışıyoruz. 26 ildeki bölge müdürlükleri 81 ilde yoğun bir çalışma yapıyor. İdari kayıtlar ve anket sistemiyle doğru istatistiki bilgileri derlemeye çalışıyoruz. Bilgilerimizin doğru kullanılması için çalışmalar da yapıyoruz" diye konuştu.

(ELF-Y)



16.05.2017 12:45:35 TSI

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