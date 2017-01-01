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ARGETİ Yatırım Fikirleri Proje yarışması sonuçlandı

16 Mayıs 2017 Salı, 12:46
ARGETİ Yatırım Fikirleri Proje yarışması sonuçlandı
ARGETİ Yatırım Fikirleri Proje yarışması sonuçlandı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından düzenlenen ARGETİ (Araştırma Geliştirme-Ticarileştirme) Yatırım Fikirleri Proje Yarışmasında dereceye giren projeler GAÜN Sporium da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen yarışmada 89 proje, beş farklı kategoride yarıştı. ARGE VE İNOVASYON kategorisinde Mustafa Nur Şentürk "Atıklardan Enerji Üretim Sistemi" ödülü aldı. Şentürk'e ödülü Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz tarafından verdi. Yüksek Lisans ve Doktora çalışması kategorisinde Çukurova Üniversitesinden Yapay Kan Projesiyle Dr. Ümit Yaşar aldı. Dr. Yaşar'a ödülü GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından verildi. Lisans Bitirme Projesi kategorisinde ise GAÜN Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden İbrahim Ethem Okur, "Finger Mouse" projesiyle ödül aldı. Okur'a ödülü GAÜN Rektör Yrd. Prof. Dr. Metin Bedir tarafından verdi. Girişimcilik Ödülünü ise Sütçü İmam Üniversitesinden Mehmet Kaya, "Konforlu ve Güvenlikli Bebek Arabası" projesiyle alırken, ödünü Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz tarafından verdi. Lise ve Dengi Okulları kategorisinde ise "Dondurulmuş Gıdalardan Soğuk Zincir Güvenlik Anahtarı" projesiyle SANKO Kolejinden Atakan Aslan aldı. Aslan'a ödülü GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından verdi.
Proje yarışmasında çok güzel projeler olduğunu, sektörel olarak bakıldığında Türkiye'de yeni yetişen neslin güzel projeler ürettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Gür, "Araştırıyor, geliştiriyor ve asıl istediğimiz şey olan marka değeri oluşturup katma değerli ticarileşmeyi de bu şekilde başarıyorlar. Bu bizi mutlu ediyor. Liseli, üniversiteli öğrencilerimiz, mezunlarımız ve dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Gaziantep Üniversitesinin ev sahipliğinde ve fikir ustalığını da yine Gaziantep Üniversitesi yapıyor, yeni projeler ekleniyor. Her geçen gün proje sayımız artıyor. Bizim istediğimiz şu, fikriniz varsa bize ulaştırın. Biz onu eğer gerçekten araştırmaya geliştirmeye değer görüyorsak size farklı katkılar sağlayabiliriz. TÜBİTAK üzerinden destek verebiliriz. En önemlisi de bizim TargeT üzerinden farklı bazı destekler sunabiliriz" şeklinde konuştu.
89'u da ödüle layık
Türkiye'nin çok büyüdüğünü, geliştiğini ama bu gelişimin aynı zamanda temelden olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Gür, "Katma değeri yüksek yeni ürünler ürettiğimiz gün dışarıya bağımlılık azalacak ve aynı zamanda çok özel üretimlerle de ihraç eden ülke konumuna geleceğiz. Bunun örneklerini görüyorum. Birbirinden güzel harika projeler vardı. Jürilerin işi zor diyorum çünkü o kadar güzel projeler var ki hangisini ödüle layık görecekler bana kalırsa 89'u da ödüle layıktır" diye konuştu.
(SD-Y)

16.05.2017 12:46:35 TSI
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