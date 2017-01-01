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Vergi Dairesinden taksit uyarısı

16 Mayıs 2017 Salı, 12:46
Vergi Dairesinden taksit uyarısı
Vergi Dairesinden taksit uyarısı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul, "6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" ile getirilen imkanlardan yararlanan mükelleflerin ikinci taksitlerini 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri gerektiği hatırlatmasında bulundu.
Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul ve Vergi Dairesi Başkanlığı yöneticileri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Samsun Vergi Dairesi Başkanı Zeki Yumbul, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun'dan yararlanan mükelleflere taksit hatırlatması yaptı.

Son tarih 31 Mayıs
Yapılan düzenleme gereğince, yapılandırması ihlal olan borçluların, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri halinde kanundan yeniden yararlanma imkânına kavuşmuş olacaklarını belirten Zeki Yumbul, "Bazı vatandaşlarımız, Kasım 2016 ayında ödemelerini yapmamaları nedeniyle kanundan yararlanma hakları sona ermiş ancak kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verilmiştir. Ayrıca, Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçluların Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden yararlanabilecekler. 6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatıldı. Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecek. Diğer taksitlerin de aynı şekilde ödeme süreleri son günlerinden itibaren dörder ay uzatıldı. Bu nedenle, 6736 sayılı Kanun'un getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilebilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem taşıyor" dedi.

"Böyle fırsat bir daha gelmeyebilir"
Söz konusu yasanın borçlu mükellefler için büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Yumbul, "Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimiz, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekiyor. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini aynı tarihe kadar ödemeleri şart. İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükellefler ise, ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini aynı tarihe kadar ödemedikleri takdirde kanundan yararlanma hakkını maalesef kaybedecekler. Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerekir" diye konuştu.
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da taksitlerin ödenmesi konusunda oda üyelerine gerekli hatırlatmaları yapma adına çalışma yapacaklarını söyledi.
(SAM-SLH-Y)

16.05.2017 12:46:41 TSI
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