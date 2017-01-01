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Muratpaşa Belediyesi'nden Sokak Hayvanları Festivali



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Festivali'nin 4'üncüsünü, 20 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin 'Sokakta Sahipsiz Hayvan Kalmasın' sloganıyla 4'üncüsü gerçekleştireceği 'Sokak Hayvanları Festivali' 20 Mayıs Pazar günü Falez-2 Park'ta düzenlenecek. Saat 12.00'de başlayacak etkinlikler 18.00'e kadar devam edecek.

Başkan Uysal'ın "Ortak kullanım alanlarımızı, çevre ve toplum sağlığının gereklerini sonuna kadar yerine getirerek, hayvanlarımızla paylaşacağız" anlayışıyla yılda 2 kez olmak üzere hayata geçirilen festival, çocuklar için animasyon gösterileri ve oyunlarla başlayacak. Festivalde, Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni yuvalarını bekleyen sokak hayvanları yeni evlerine kavuşmak üzere sahiplendirilecek.



Son başvuru 18 Nisan

Gün boyu konserle devam edecek festivalde 'Sokak Hayvanları' konulu fotoğraf yarışması için festival konukları en beğendikleri fotoğraflara oy kullanacak. 4'üncü Sokak Hayvanları Festivali kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışması için başvuralar 18 Nisan Perşembe günü sona erecek. Kedi ve köpek fotoğrafları olmak üzere 2 ayrı kategoride yapılacak yarışmaya katılımcılar ancak 1 fotoğrafla katılabilecek.



Mail atmak yeterli

Jürisini festival konuklarının oluşturacağı yarışmanın sonucunda birincilere Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de 2 kişilik yemek, ikincilere Teneffüs Park giriş bileti ve 3'üncülere ise 15'er kilogramlık mama hediye edilecek. Yarışmaya başvuru için fotoğrafları, ad-soyad ve açık iletişim bilgileriyle birlikte veteriner@muratpasa-bld.gov.tr mail atmak yeterli olacak.

(SÇ-SÇ-Y)



16.05.2017 12:47:00 TSI

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