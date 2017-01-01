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Gençlik Korosu'ndan Türkü gecesi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Şef Sevim Salar Derici yönetimindeki TRT Erzurum Radyosu Gençlik Korosu Gençlik Korusu, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Programa konuk sanatçı olarak katılan Mahmut Kıvanç ta geceye ayrı bir renk kattı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Erzurum Müdürlüğü Gençlik Korosu tarafından 'Türkü Şöleni' düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan programda gençler birbirinden güzel Anadolu Türkülerini seslendirdi. Salonu dolduran dinleyiciler, geç saatlere kadar hoş dakikalar yaşadı.

Türküyle büyüyen nesil ihanet etmez

TRT Radyo Erzurum İl Müdürü İsmail Bingöl, konserin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Türkülerin acıyla, sevinçle yoğrulup ortaya çıktığına dikkat çeken Bingöl, "Gençlerimize çocuklarımıza elimizden geldiği kadar devletin, milletin bizlere verdiği imkanları onlar için kullanmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki Türkü ile büyüyen nesil, ihanet etmez, vatanına milletine hayırlı birer evlat olur" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından gençler sahnede yerini aldı. TRT Erzurum Radyosu Gençlik Korosu Şefleri Sevim Salar Derici, yönetiminde birbirinden güzel türküleri seslendirdi.

Programda Konuk Sanatçı Mahmut Kıvanç'ta söylediği eserlerle katılımcılara unutulmaz saatler yaşattı.

(ERZ-AT-Y)



16.05.2017 12:46:30 TSI

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