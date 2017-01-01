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İki minik öğrencinin başkan sevgisi



(Fotoğraflı)

Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencileri Nazlı Nur Kozan ile Ceylin Bacak, çok sevdikleri ve görmek istedikleri Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Zeki Kayda ile buluşmanın mutluluğunu arkadaşı Nazlı ile birlikte yaşadıklarını vurgulayan Ceylin Bacak, "Belediye Başkanımızı çok sevdiğimiz için yakından görmek istedik. Bizleri kabul ederek yakından ilgilendiği için başkanımıza çok teşekkür ediyorum." diyerek ziyaret anısı olarak Başkan Kayda'ya çiçek takdim etti.

Kendisini hayranlık derecesinde seven ve ziyaretine gelen minik kızlar ile sohbet eden Başkan Zeki Kayda, "Çocuklarımızın bu yakından ilgileri ve sevgileri bizleri çok mutlu ediyor. Her şey onların mutluluğu için. Nazik ziyaretleriyle beni onurlandıran sevgili Nazlı Nur Kozan ile Ceylin Bacak'a çok teşekkür ediyorum. Ömrünüz uzun, bahtınız açık olsun." dedi.

(BA-SC)



16.05.2017 12:48:39 TSI

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