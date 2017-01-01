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Manisa BBSK Silivrispor maçına kilitlendi



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor'da camia Perşembe günü Silivrispor ile oynanacak maça kilitlenirken, Sportif Direktör Bülent Ataman play-off'un favorisi olduklarını söyledi.

Play-off yarı final ilk maçında Perşembe günü saat 16.00'da Silivrispor'u konuk edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da camia kenetlendi. Manisa'ya yeni bir heyecan getirmek için kolları sıvayan yeşil-beyazlı ekipte, futbolcular play-off öncesi 2. Lig sözü verirken, Sportif Direktör Bülent Ataman da play-off'un favorisi olduklarını söyledi. Kadro kalitesi olarak ligin üzerinden bir takım olduklarının altını çizen Ataman, "Ligin geneline baktığımızda çok şanssız puanlar kaybettik. Ligin ilk yarısı ve ikinci bölümünde kaybettiğimiz puanlara rağmen inancımızı hiç yitirmedik. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve yönetim kurulumuz kötü günlerde bile hep bizim yanımızda yer aldılar ve umudumuzu hep taze tuttular. Ligin son bölümünde iç saha ve dış sahada elde ettiğimiz seri galibiyetlerle gerçek gücümüzü ve kalitemizi gösterdik. Eğer bu seriyi biraz daha erken yakalayabilsek şampiyon olarak bu ligden çıkabilirdik. Artık geçmişi konuşmanın bir önemi yok. Önümüzde bir şans daha var ve biz bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Öncelikli hedefimiz Silivri engelini geçerek, final oynamak. Bizim tek düşüncemiz 2. Lig'e yükselmek" dedi.

İç saha maçlarında taraftar desteğini hep yanlarında hissettiklerini sözlerine ekleyen Sportif Direktör Ataman, "Şimdi bugüne kadar olandan daha çok desteğe ihtiyacımız var. Perşembe günü Silivri ile oynayacağımız iç saha maçında Manisalılar bizi yalnız bırakmasın. Tek amacımız buradan elde edeceğimiz avantajlı skorla İstanbul'a rahat gidebilmek. Bunun içinde taraftarlara büyük iş düşüyor. Perşembe günü Mümin Özkasap Stadı, yeşil-beyaza bürünsün" diye konuştu.

(AY-Y)



16.05.2017 12:48:43 TSI

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