ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisa BBSK Silivrispor maçına kilitlendi

16 Mayıs 2017 Salı, 12:48
Manisa BBSK Silivrispor maçına kilitlendi
Manisa BBSK Silivrispor maçına kilitlendi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor'da camia Perşembe günü Silivrispor ile oynanacak maça kilitlenirken, Sportif Direktör Bülent Ataman play-off'un favorisi olduklarını söyledi.
Play-off yarı final ilk maçında Perşembe günü saat 16.00'da Silivrispor'u konuk edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da camia kenetlendi. Manisa'ya yeni bir heyecan getirmek için kolları sıvayan yeşil-beyazlı ekipte, futbolcular play-off öncesi 2. Lig sözü verirken, Sportif Direktör Bülent Ataman da play-off'un favorisi olduklarını söyledi. Kadro kalitesi olarak ligin üzerinden bir takım olduklarının altını çizen Ataman, "Ligin geneline baktığımızda çok şanssız puanlar kaybettik. Ligin ilk yarısı ve ikinci bölümünde kaybettiğimiz puanlara rağmen inancımızı hiç yitirmedik. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve yönetim kurulumuz kötü günlerde bile hep bizim yanımızda yer aldılar ve umudumuzu hep taze tuttular. Ligin son bölümünde iç saha ve dış sahada elde ettiğimiz seri galibiyetlerle gerçek gücümüzü ve kalitemizi gösterdik. Eğer bu seriyi biraz daha erken yakalayabilsek şampiyon olarak bu ligden çıkabilirdik. Artık geçmişi konuşmanın bir önemi yok. Önümüzde bir şans daha var ve biz bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Öncelikli hedefimiz Silivri engelini geçerek, final oynamak. Bizim tek düşüncemiz 2. Lig'e yükselmek" dedi.
İç saha maçlarında taraftar desteğini hep yanlarında hissettiklerini sözlerine ekleyen Sportif Direktör Ataman, "Şimdi bugüne kadar olandan daha çok desteğe ihtiyacımız var. Perşembe günü Silivri ile oynayacağımız iç saha maçında Manisalılar bizi yalnız bırakmasın. Tek amacımız buradan elde edeceğimiz avantajlı skorla İstanbul'a rahat gidebilmek. Bunun içinde taraftarlara büyük iş düşüyor. Perşembe günü Mümin Özkasap Stadı, yeşil-beyaza bürünsün" diye konuştu.
(AY-Y)

16.05.2017 12:48:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MABEM'de öğrenim görmek için ter döktüler
YEREL

MABEM'DE ÖĞRENİM GÖRMEK İÇİN TER DÖKTÜLER
Konservatuvardan anlamlı konser
YEREL

KONSERVATUVARDAN ANLAMLI KONSER
Büyükşehir'in genç futbolcularına turnuva daveti
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN GENÇ FUTBOLCULARINA TURNUVA DAVETİ
Görme engelli Arda, TÜBİTAK'ta Türkiye 3'üncüsü oldu
YEREL

GÖRME ENGELLİ ARDA, TÜBİTAK'TA TÜRKİYE 3'ÜNCÜSÜ OLDU
Şehzadeler'de camiler Ramazan'a hazır
YEREL

ŞEHZADELER'DE CAMİLER RAMAZAN'A HAZIR
Yeşil-Beyazlı okçular hedeften şaşmadı
YEREL

YEŞİL-BEYAZLI OKÇULAR HEDEFTEN ŞAŞMADI
İki minik öğrencinin başkan sevgisi
YEREL

İKİ MİNİK ÖĞRENCİNİN BAŞKAN SEVGİSİ
Zonguldak'ta kaybolan lise öğrencisi
YEREL

ZONGULDAK'TA KAYBOLAN LİSE ÖĞRENCİSİ
MASKİ'den su taşkınına neden olan dereye temizlik
YEREL

MASKİ'DEN SU TAŞKININA NEDEN OLAN DEREYE TEMİZLİK
Üniversitelilerden Spil'de temizlik çalışması
YEREL

ÜNİVERSİTELİLERDEN SPİL'DE TEMİZLİK ÇALIŞMASI
Yunusemre Belediyesi hemşireleri unutmadı
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİ HEMŞİRELERİ UNUTMADI
Yaz çiçekleri toprakla buluştu
YEREL

YAZ ÇİÇEKLERİ TOPRAKLA BULUŞTU
Alacalar Camii ışıl ışıl
YEREL

ALACALAR CAMİİ IŞIL IŞIL
Manisa'da çöp poşetinde bebek bulunması
YEREL

MANİSA'DA ÇÖP POŞETİNDE BEBEK BULUNMASI
Manisa'da her şehit için bir fidan dikildi
YEREL

MANİSA'DA HER ŞEHİT İÇİN BİR FİDAN DİKİLDİ
Salihli Belediyesinden engelleri kaldıran hizmet
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESİNDEN ENGELLERİ KALDIRAN HİZMET
Hemşireler kahvaltıda buluştu
YEREL

HEMŞİRELER KAHVALTIDA BULUŞTU
SGK 4 ana alanda güçlü bir şekilde çalışıyor
YEREL

SGK 4 ANA ALANDA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR
YUKA'dan anlamlı proje
YEREL

YUKA'DAN ANLAMLI PROJE
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı girişimci yetiştiriyor
YEREL

MANİSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GİRİŞİMCİ YETİŞTİRİYOR
Büyükşehir personeline arşiv bilinci semineri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNE ARŞİV BİLİNCİ SEMİNERİ
Artan motosiklet kullanıma karşı tedbirler artırıldı
YEREL

ARTAN MOTOSİKLET KULLANIMA KARŞI TEDBİRLER ARTIRILDI
Öğrenciler yer altı sularıyla ilgili MASKİ'den bilgi aldı
YEREL

ÖĞRENCİLER YER ALTI SULARIYLA İLGİLİ MASKİ'DEN BİLGİ ALDI
Yunusemre Belediyesi Ahmet'i yalnız bırakmadı
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİ AHMET'İ YALNIZ BIRAKMADI
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını