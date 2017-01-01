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Kulu'da hafız adayı öğrencilere ziyaret



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu hafızlık programındaki 29 hafız adayı öğrenci İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak tarafından ziyaret edildi.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdür Sultan Ahmet Kaymak, Kulu merkezde bulunan İmam Hatip Ortaokulunda 5. ve 6. sınıflarda Eylül 2016'dan beri hafızlık programının uygulanmakta olduğunu belirterek, Konya ilçeleri içinde tek hafız İmam Hatip Ortaokulunun Kulu'da bulunduğunu söyledi. Kaymak, öğrencilerin toplam 3 yıllık program sonunda hem okulda diğer derslere devam ettiğini hem de hafızlıklarını pekiştirerek tamamladığını da kaydetti. Türkiye genelinde 118 okulda uygulanan program kapsamında Konya genelinde de 4 okulda programın uygulandığını dile getiren Kaymak, hafızlık programlarından birinin Kulu'da 5. ve 6. sınıf toplam 29 öğrencinin eğitim gördüğünü aktardı. Velilerin izni ve talebi doğrultusunda telafisi yapılmak üzere öğrencilerin okula 1 yıl ara verip yıl sonunda yapılacak sınav sonucuna göre yıl kaybı olmadan eğitimine devam etme imkanının olduğunu dile getiren Kaymak, Konya ilçeleri içinde tek hafız İmam Hatip Ortaokulunun Kulu'da veliler ve öğrenciler için büyük bir şans olduğunu belirtti. Kaymak, ayrıca bu şansı değerlendirmek adına önümüzdeki yıl 4. sınıfı bitiren çocukların hafızlık programına müracaat ederek okul dersleri ile birlikte hafızlık yapabileceğini dile getirdi.

Haziran ayında hem hafızlık eğitimini pekiştirmek hem de moral ve motivasyonu artırmak amacıyla 1 haftalık Düzce Akçakoca'da eğitim kampı sözü veren Sultan Ahmet Kaymak, verdikleri destekten dolayı İlçe Müftülüğü ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Kemal Ünlü, başta olmak üzere bu programın uygulanmasında emeği geçen eğitimcilere teşekkür etti.

Öğrenciler ise, yaptıkları açıklamada hafızlık eğitimini tamamlayıp hafız olmak istediklerini söyledi. Hafızlık programında Okul Müdürü Kemal Ünlü'nün koordinesinde öğreticilerden Merzuk Bülbül ve Tuncer Bortepe'nin rehberliğinde öğrenciler hem okul derslerini hem hafızlık programını birlikte yürütüyor.

(ÖK-AH-Y)



16.05.2017 12:49:30 TSI

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