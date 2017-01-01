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SGK Sakarya İl Müdürü Erhan Çavuş basın mensupları ile bir araya geldi

- Erhan Çavuş: "2016 yılında vatandaş memnuniyetini en çok yükselten kurum SGK"

- "Sakarya'da emekli maaş bağlama gün sayısı, 13 güne düşürüldü"



(Fotoğraflı)



Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sakarya İl Müdürü Erhan Çavuş, düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumunca her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında yurt genelinde kutlanmakta olan 'Sosyal Güvenlik Haftası' Sakarya'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Sakarya Sosyal Güvenlik İl binası toplantı salonunda SGK Sakarya İl Müdürü Erhan Çavuş başkanlığında bir basın toplantısı düzenlendi. TÜİK verilerine göre, 2016 yılında vatandaş memnuniyetini en çok yükselten kurumun SGK olduğunu belirten Çavuş, Sakarya SGK İl Müdürlüğü olarak 2016 yılında emekli maaş bağlama gün sayısının ortalama 55 olduğunu ve yapılan değişikliklerle Nisan ayı itibarı ile maaş bağlama gün sayısının 13'e düşürüldüğünü söyleyerek, Sakarya tarihinde ilk defa böyle bir sayıyı yakalamış olduklarını ifade etti.

Toplumun, sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalan tüm kesimlerini, sosyal güvenlik şemsiyesi altına alabilmeyi amaçladıklarını söyleyen Çavuş, "2009 yılından beri 16 Mayıs'ı içine alan hafta, Sosyal Güvenlik Haftası olarak değerlendiriliyor. Yine bu yılda 15 - 21 Mayıs tarihleri arası tarihleri arası Sosyal Güvenlik Haftası etkinliklerini kutlamaya çalışıyoruz. Kutlamaktan ziyade; sosyal güvenliği anlatmak, toplumda bir farkındalık oluşturmak, sosyal güvenliğin yaptığı iş ve işlemleri tanıtmak ve toplumun sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalan tüm kesimlerini, sosyal güvenlik şemsiyesi altına alabilmeyi amaçlıyoruz. Çünkü sosyal güvenlik, insanların yaşlandıklarında, hastalandıklarında kendilerine asgari düzeyde bir geçim imkanı sağlayacak sistemdir. Ve bütün insanlarımızında bu sisteme dahil olmasını amaçlıyoruz" dedi.



"Mevzuatımızda sürekli yenilenme ve iyileştirmeler söz konusu"

Tüm ihtiyaçları karşılayabilme adına mevzuatlarında sürekli yenilenme ve iyileştirmeler olduğunu belirten Çavuş, "Tabi Sosyal Güvenlik Kurumu, toplumun tüm kesimini kapsadığı için gelişen hayat süreci içerisinde de talepler olabiliyor. İhtiyaçlarda değişiklikler olabiliyor, tüm bu ihtiyaçları da karşılayabilme adına mevzuatımızda da sürekli bir yenilenmeler oluyor, sürekli iyileştirmeler söz konusu. 2016 yılında yapmış olduğumuz değişikliklerle birlikte özellikle toplumun tamamını ilgilendiren bir genel sağlık sigortası vardı. Burada gelir testi uygulamalarını ortadan kaldırdık. Genel sağlık sigortası uygulamasını tek kaleme düşürdük. Özellikle üniversite öğrencisi olan ve 25 yaş altı olan öğrencilerimizin birikmiş olan genel sağlık sigortası borçlarını ortadan kaldırdık. Kısmi süreli olan çalışan kişilerin genel sağlık sigortası borçları vardı bu konuda değişikliğe gidildi. Er ve erbaşların genel sağlık sigortası yoktu bunlar Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılmaya başlandı. Birikmiş sosyal güvenlik prim borcu olanları 6736 sayılı kanun ile birlikte yapılandırıldı. Borcu dolayısıyla emekli olamayan kişilerin, banka kredisi kullanmak sureti ile emekli olmaları sağlandı. Emeklileri çok yakından ilgilendiren, emeklilerin promosyon ödemeleri gerçekleştirildi. Özellikle devlet memurları açısından emekli olmuş devlet memurları 30 yılın üzerindeki geçmiş olan sürelere ait kıdem tazminatını alamıyorlardı, yapılan düzenleme ile birlikte 30 yılı aşan süreye ait kıdem tazminatını da alabiliyorlar. Geçmiş alamamış olan emekliler de bundan faydalanabiliyorlar" diye konuştu.



"2023 hedeflerimiz için sağlam bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmalıyız"

Kayıp dışı istihdamda etkin bir mücadele gerçekleştirdiklerini ifade eden Çavuş, "Kayıp dışı istihdamda etkin bir mücadele yapıyoruz. Sakarya ilimizde de 2017 yılının ikinci yarısında özellikle kayıt dışıyla etkin bir mücadele gerçekleştireceğiz. Çünkü ülke olarak önümüze koymuş olduğumuz 2023 hedefine ulaşabilme adına sağlam bir sosyal güvenlik sistemini oluşturmak mecburiyetindeyiz. 2023 hedefine varabilme ve gerçekleştirebilme açısından ön ayaklardan bir tanesi de sosyal güvenlik ayağı. Sağlam bir sosyal güvenlik ayağını oluşturabilmek için etkin bir kayıp dışıyla mücadele yapmamız gerekiyor. Şuan ülkemizde kayıp dışı çalıştırma oran yüzde 33'ler seviyesinde. Bu seviyeyi olabildiğince aşağıya çekmeye çalışacağız. Köy ve mahalle muhtarlarının sosyal güvenceleri kendileri tarafından ödeniyordu, yapılan değişiklikle beraber artık köy ve mahalle muhtarlarının sigorta primi devlet tarafından ödenmeye başlandı. Bunun yanında primlerini düzenli ödeyen işverenlere beş puanlık indirim hakkı getirildi. Yani yaklaşık 90 TL'lik bir indirim hakkı yapılmış oldu. Ekonomideki daralmayı azaltmak, istihdamın üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için; 687 sayılı kanun hükmünde kararname ile bir ilave istihdam teşviki getirildi. 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanıldı, kamuoyunda yakinen bilinen ismiyle 'İstihdamda Milli Seferberlik' adı altında bugüne kadar istihdamda milli seferberlik kapsamında 2016 yılının Aralık ayına ilave sigortalı artışımız 9 bin 423 kişi oldu. Buda yıl sonu hedefi olarak ortaya koymuş olduğumuz 15 bin hedefini yakalayacağımızı göstermektedir" şeklinde konuştu.



"2016 yılında vatandaş memnuniyetini en çok yükselten kurum SGK"

TÜİK verilerine göre, 2016 yılında vatandaş memnuniyetini en çok yükselten kurumun SGK olduğunu belirten Çavuş, "Türkiye İstatistik Kurumunun açıklamış olduğu verilere göre, 2016 yılında vatandaş memnuniyetini en çok yükselten kurum, 9,02'lik bir artış ile Sosyal Güvenlik Kurumu olmuştur. Şuan toplamda Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaş memnuniyet oranı yüzde 70'ler seviyesine çıktı. Buda bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Sakarya İl Müdürlüğü olarak 2016 yılında emekli maaş bağlama gün sayısı ortalama 55 gündü. Nisan ayı itibarı ile maaş bağlama gün sayımız, 13 güne düşürüldü. Şuan bir kişi emeklilik dilekçesini verdiğinde, 13 gün sonra maaşı bağlanmış oluyor. Sakarya tarihinde ilk defa böyle bir sayıyı yakalamış oluyoruz. Hedefimiz 10 günün altı inşallah bunu gerçekleştirme gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı.



"Sakarya'da emekli maaş bağlama gün sayısı, 13 güne düşürüldü"

Sakarya İl Müdürlüğü olarak 2016 yılında emekli maaş bağlama gün sayısının ortalama 55 olduğunu ve yapılan değişikliklerle Nisan ayı itibarı ile maaş bağlama gün sayısının 13'e düşürüldüğünü sözlerine ekleyen Erhan Çavuş, Sakarya tarihinde ilk defa böyle bir sayıyı yakalamış olduklarını söyleyerek, "Sakarya İl Müdürlüğü olarak, 2016 yılında emekli maaş bağlama gün sayısı ortalama 55 gündü. Nisan ayı itibarı ile maaş bağlama gün sayımız, 13 güne düşürüldü. Şuan bir kişi emeklilik dilekçesini verdiğinde, 13 gün sonra maaşı bağlanmış oluyor. Sakarya tarihinde ilk defa böyle bir sayıyı yakalamış oluyoruz. Hedefimiz 10 günün altı inşallah bunu gerçekleştirme gayretinde olacağız" dedi.

Düzenlenen basın toplantısı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

(BCT-



16.05.2017 12:52:46 TSI

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