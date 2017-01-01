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Sanata ve Sanatçıya Destek Veren Üniversite

16 Mayıs 2017 Salı, 12:53
Sanata ve Sanatçıya Destek Veren Üniversite
Sanata ve Sanatçıya Destek Veren Üniversite

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - HKÜ Tiyatro Topluluğu isimli ekibin sahnelediği Komşu Köyün Delisi isimli eser, izleyiciden tam not aldı.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) "sadece derslere girmekle üniversiteli olunmaz" sloganı doğrultusunda her tür sanat faaliyetinde öğrencisini desteklemeye devam ediyor. HKÜ öğrencileri tarafından kurulan "Tiyatro Topluluğu" 2011 yılından beri birçok önemli eseri tiyatro severlerle buluşturarak, çeşitli oyunları sahnede canlandırdı. Topluluğun profesyonel olarak sahnelediği ilk oyunu "Korkma" adlı uzun metrajlı belgeselin "Akif Olmak" adlı 20 dakikalık uyarlamasını sahneledi. Ayrıca"Artiz Mektebi" ve "Kadınlık Bizde Kalsın" gibi oyunlarını da sahneleyen topluluk, çeşitli skeçlerle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.
Üstün Dökmen'in Kaleme Aldığı Komşu Köyün Delisi HKÜ'de Sahnelendi
HKÜ Tiyatro Topluluğunun en son sahnelediği,Üstün Dökmen'in kaleme aldığı bir oyun olan Komşu Köyün Delisi için ise altı aydan beri yoğun olarak çalışan, provalar yapan ekip profesyonel biçimde hazırlıklar yaptı. Provalarda senaryo üzerinden birçok değişiklik yaptıklarını belirten ekibin oyununa destek veren, Tiyatro Topluluğunun Akademik Danışmanı Arş. Gör. Özgür Osman Demir, oyun ile ilgili şu açıklamaları yaptı,"Oyunumuz yirmi kişilik bir kadrodan oluştu. Sahne arkasında gerek dekor gerek kostüm ekibimizin desteği oyunumuza hazırlanırken bizi motive eden etmenlerdendi. Oyunumuzu Hasan Kalyoncu üniversitesinin Kültür ve Kongre merkezinde sahneledik. Üniversitemiz çalışmalarımızda bize her anlamda destek sağladı. Kostüm masraflarından sahne masraflarına kadar çeşitli destek gördük. Ekip olarak kendimizi çok şanslı görüyoruz. Çünkü her zaman yanımızda olan sanatı ve sanatçıyı destekleyen bir üniversitemiz var".
Tiyatro Topluluğundan İlkokullara ve Anaokullara Tiyatro Desteği
Demir, "Geçtiğimiz günlerde 'çocuklar tiyatroyla yaşasın' ilkemizle ikinci olarak çocuklara abur cubur yemenin zararlarını anlatan 'Abur Cubur Mahallesi' adlı oyunumuzu ilkokul ve anaokullarında sergiledik.Her sene üstüne bir tuğla daha koyarak gelişimimizin, büyük bir hızla devam ettiğini görüyoruz. Bu yolda başta bizleri keyif ile izleyen, destek olan herkese ardından bu topluluğun tüm üyelerine emeklerinden dolayı teşekkürü borç biliriz" şeklinde açıklamalarla düşüncelerini belirtti.
(SD-Y)

16.05.2017 12:53:41 TSI
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