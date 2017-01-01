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Karacabey'de panayır coşkusu başlıyor

16 Mayıs 2017 Salı, 12:54
Karacabey'de panayır coşkusu başlıyor
Karacabey'de panayır coşkusu başlıyor

(Fotoğraflı)

Yasin Keskin
BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde panayır hazırlıkları sürüyor.
19 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek 'Rengârenk Karacabey Panayırı' için hazırlıklar devam ediyor. Geçen yıl büyük ilgi gören panayırda bu sene konserler, klasik araçlar sergisi, cirit müsabakaları, okçuluk gösterileri, mehter konseri, hayvan panayırı, çocuk ve yetişkin yarışmaları, eko ürünler pazarı ve alışveriş şenliği gibi çok sayıda faaliyetin yer alacağı bilgisini veren Belediye Başkanı Ali Özkan,19 Mayıs Cuma günü saat 14.00 itibariyle start alacak panayıra bütün vatandaşların davet etti.
(MŞ)

16.05.2017 12:54:27 TSI
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