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Meram Belediyeksi'nden Emlak Vergisi hatırlatması



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin (iş yerleri ve kuyu suyu kullanan meskenler için) ilk taksitinin ödeme süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceğini duyurdu.

Meram İlçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama da, "Emlak Vergisi tahsilatı her yıl Mayıs ve Kasım aylarında yapılmaktadır. Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin ilk taksitini ödeme süresi 31 Mayıs'ta sona erecektir. Mükelleflerin mağdur duruma düşmemeleri için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri gerekmektedir. Belediye hizmet binamız ve Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğünde bulunan veznelerde hafta içi mesai saatleri içerisinde nakit ve kredi kartı ile ödeme yapılabilmektedir. İş Bankası, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası Bonus kredi kartlarıyla taksitle ödeme fırsatı bulunmaktadır. Halk Bankası şubeleri ve ATM'lerinden de ödeme yapılabilmektedir. Ayrıca e-belediyecilik uygulaması kapsamında www.meram.bel.tr web adresinden online olarak da tahsilat yapılabilmektedir. Ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammı uygulanacak olup, mükelleflerin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen güne kadar vergilerini ödemeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

(BG-AH-Y)



16.05.2017 12:59:04 TSI

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