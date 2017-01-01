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Tokat'ta Yavaş Moda günleri başlıyor

16 Mayıs 2017 Salı, 13:01
Tokat'ta Yavaş Moda günleri başlıyor
Tokat'ta Yavaş Moda günleri başlıyor

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yavaş moda günlerinde şehrin el sanatları ve kültürünün yanı sıra tarihi mekanlarında tanıtılacağını söyledi.
Tokat'ta 18-20 Mayıs tarihleri arasında Geleneksel El Sanatları Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı yapılacak. Taşhan'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu, Tokat'ın tanıtımına katkı sağlayacak olan Yavaş Moda günlerinde değişmeyen geleneksel olan yazma motiflerinin sergileneceğini söyledi.
Şehrin tanımı için yavaş moda günlerini önemsediklerini ifade eden Başkan Eroğlu, "Cumhuriyet Meydanın düzenlenecek defilede 15 manken geleneksel motiflerin yer aldığı kıyafetleri sergileyecek. 19 Mayıs'da ise Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek olan programın ardından Gaziosmanpaşa Stadyumuna yürüyüş yapılacak. Cumhuriyet Meydanında Tokat ile birlikte Edirne, Manisa, Kırşehir, Ankara, Erzurum, Trabzon ve Silifke'den 7 bölgeden gelecek ekipler Türkülerle kendi yörelerine ait oyunları sergileyecek. Pazar ilçesinde ise Ballıca Mağarasında defile düzenlenecek. Cumartesi günü ise halk oyunları ve türkü ekiplerinin gösterilerinin ardından ödül töreni olacak" dedi.
Eroğlu, 70 stant kurularak esnafların kendi el sanatlarını sergileyeceğini belirterek, "Ayrıca el sanatları ve türkü konularında panel düzenlenecek. Ardından yazma, Tokat gravürleri ve Tokat kapı tokmakları resim sergisi yapılacak. Bu festival vesilesi ile el sanatlarımızı, kültürümüzü ortaya çıkartmış olacağız ve tarihi mekanlarımızı tanıtacağız. Tokat'tan Türkiye'ye güzel bir ses çıkarmış olacağız" diye konuştu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır ise ünlü mankenler Şebnem Schaefer ve Günay Musayeva ile birlikte 15 mankenin Türkiye genelinde desinatörler arasında geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışmada Tokat yazma motiflerini taşıyan 36 kıyafeti sergileneceğini söyledi.

(Nİ-UY-Y)

16.05.2017 13:01:02 TSI
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