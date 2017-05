YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilgi yarışmasına 'Kocasinan' imzası

Bilgi yarışmasına 'Kocasinan' imzası



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Eğitim ve öğretime her zaman destek veren ve örnek projelere imza atan Kocasinan Belediyesi, bu sefer de öğrencileri, bilgi-kültür yarışmasıyla buluşturdu. Tatlı bir rekabet içinde yarışmayı tamamlayan öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirilen İlkokullar Arası Bilgi ve Genel Kültür Yarışmasına destek verdi. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak eğitimin ve eğitimcinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Kocasinan Belediyesi olarak kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes için projeler üretiyoruz. Okullarımızda oyun, sosyal ve spor alanlarıyla ilgili projeler üretmenin yanı sıra öğrencilerin bilgi ve kültürünü artıracak yarışmalara da destek oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmamızla milli ve manevi değerlere sahip çocuklarımızın yetişmesine katkı sağlıyoruz. Bundan sonra da vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında her zaman eğitim ve öğretime destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Kocasinan Belediyesi'nin desteklediği 'Geleneksel Bilgi ve Genel Kültür Yarışması' İlkokullar Finali, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda kısa bir konuşma yapan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zabit Kekeç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kocasinan ilçesinde bulunan ilkokullar arasında yapılan yarışmanın finalinde 6 okul, tatlı bir rekabet içerisinde yarıştı. Yarışmanın neticesinde Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu birinci olurken Zübeyde Hanım İlkokulu ikinci, Mehmet Akıcı İlkokulu ise üçüncü oldu.

Yarışmanın sponsoru olan Kocasinan Belediyesi'nin, yarışmada dereceye giren okulları, 18 Mayıs Perşembe Günü bir ödül töreni düzenleyerek, çeşitli hediyelerle ödüllendirileceği öğrenildi.

(AÖ-Y)



16.05.2017 13:02:13 TSI

NNNN