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Yeşil-Beyazlı okçular hedeften şaşmadı



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MANİSA (İHA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Kadetler Okçuluk Yarışmasında, Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Şubesi önemli dereceler elde etti. Yarışlarda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u başarıyla temsil eden sporcular bireysel ve takım atışlarında elde ettikleri derecelerle yeşil-beyazlı kulübün gururu oldu.

Ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği derecelerle adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, bir başarı da okçuluk branşından geldi. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Kadetler Okçuluk Yarışmasında, Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Şubesi önemli dereceler elde etti. Kadetler kategorisinde yarışan yeşil-beyazlı sporcu Atakan Kaya, yapılan elemeler sonucu Türkiye 2.'si olmayı başardı. Milli takım seçmeleri için istenilen baraj puanını geçen Kaya, bir sonraki yarışmaya da katılmaya hak kazandı. Yarışlarda gençler kategorisinde yarışan yeşil-beyazlı sporcular, Ahmet Erol, Yankı Avcu ve Berk Tombul ise takım atışlarında Türkiye 1.'si olarak altın madalya kazandılar. Bir başka yeşil-beyazlı sporcu Ahmet Erol ise gençler kategorisinde yapılan sıralama atışlarını 1. tamamlayarak yarı finale yükseldi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Şubesi sporcularından Berk Tombul da, yapılan elemeler sonucunda Türkiye 2.'si olmayı başardı.



Sporcuları kutladı

Yeşil-beyazlı sporcuları tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "Antalya'da 11-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Gençler Kadetler Okçuluk Yarışmasına sporcularımız elde ettiği derecelerle gurur kaynağımız oldu. Bu anlamda başarılı sporcularımızı Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesi adını kutluyorum" dedi.

(SC-Y)



16.05.2017 13:03:11 TSI

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