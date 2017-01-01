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Niğde Belediyesi bisiklet yollarını genişletiyor



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi şehrin değişimi ve gelişimi için yaptığı çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Niğde Belediyesi'nin MEDAŞ Kavşağından Fertek yol ayrımına kadar yaptığı bisiklet ve yürüyüş yolu Ömer Halisdemir Üniversitesi kavşağına kadar uzatılıyor. Çevre düzenlemesi ve peyzajıyla şehri farklı bir görünüme kavuşturan bisiklet ve yürüyüş yolunun tamamı 3 bin 300 metre olacak. Şehir estetiğine katkı sağlayan modern bisiklet ve yürüyüş yolunda çalışmalar yoğun bir tempoyla sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün MEDAŞ Kavşağı'ndan Fertek Yolu Kavşağı'na kadar olan bin 100 metrelik bölümde başlattığı bisiklet ve yürüyüş yolu, Ömer Halisdemir Üniversitesi Kavşağı'na kadar uzatılıyor. Bu kapsamda bin 100 metre olan bisiklet ve yürüyüş yoluna 2 bin 200 metre daha ilave ediliyor. Böylece MEDAŞ Kavşağı'ndan başlayan bisiklet ve yürüyüş yolunun uzunluğu 3 bin 300 metre oluyor.

Renkli ve desenli asfalt, sentetik zemin, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları ile dikkat çeken bisiklet ve yürüyüş yolunun genişliği de yine 5 metre olacak. 2 metre yürüyüş yolu, 2 metre bisiklet yolu ve 1 metre de yeşillendirme çalışmaları yapılan renklendirmeyle birbirinden ayrılacak.

Yaklaşık 40 bin fidan

Modern bisiklet ve yürüyüş yolu çalışmalarını sık sık yerinde inceleyen Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan fidan dikimini de kendisi yaptı. Akdoğan, "MEDAŞ Kavşağı'ndan başlayan bisiklet ve yürüyüş yolunu toplamda 3 bin 300 metre olacak şekilde uzatıyoruz. 440 ağaç, 14 bin adet ardıç ve 16 bin adet taflanın içinde bulunduğu fidan ve bitkilerimizin de dikimi gerçekleştirilecek. Peyzaj çalışmalarımızla da birlikte sporseverlerin günün her saati rahatça yürüyüş yapabileceği aynı zamanda bisiklet de kullanabileceği güvenli ve rahat alanlar oluşturuyoruz" dedi.

(YE-TB-Y



16.05.2017 13:04:15 TSI

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