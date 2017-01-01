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Talas'ta ilk kez fotoğraf maratonu yapılacak

16 Mayıs 2017 Salı, 13:05
Talas'ta ilk kez fotoğraf maratonu yapılacak
Talas'ta ilk kez fotoğraf maratonu yapılacak

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi tarihi dokuda ulusal fotoğraf yarışması yaparak farklı bir etkinliğe imza atacak. Etkinlik fotoğraf maratonu, eğitimler, söyleşiler ve atölye çalışmaları şeklinde 4 gün sürecek.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu yıl ilk kez ödüllü ulusal fotoğraf yarışması düzenlediklerini söyleyerek tüm fotoğrafçıları Talas'a davet etti. Başkan Palancıoğlu, "Talas Belediyemizin farklı bir etkinliği olarak bu yıl 18-22 Mayıs Tarihleri arasından Ulusal Fotomaratonu düzenliyoruz. Bu kapsamda Talas'ın tarihi mekanlarında fotoğraflar çekilecek. Söyleşiler ve atölye çalışmaları yapılacak. Fotoğraf çekimi ile ilgili eğitimler verilecek. Türkiye'de isim yapmış bu konunun uzmanı kişiler Talas'a gelecek. Fotoğraf meraklılarını Talas'a bekliyoruz. Yarışmaya herkes katılabilir. Jüri öncülüğünde çekilen fotoğraflar değerlendirilerek dereceye girenler belirlenecek." dedi.
Yarışma sonucunda birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, Mansiyon (3 eser) 500 TL, Sergileme (en fazla 50 eser) 200 TL. Yarışmaya katılan her yarışmacıya katılım belgesi verilecek.
(AÖ-Y)

16.05.2017 13:05:42 TSI
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