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Ulukışla-Pozantı yolu kapalı

16 Mayıs 2017 Salı, 13:06
Ulukışla-Pozantı yolu kapalı
Ulukışla-Pozantı yolu kapalı

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Güneydoğu ile İç Anadolu bağlantısı olan Pozantı-Ulukışla E90 yolu, yol bakım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından "Ulukışla-Pozantı yolunun muhtelif kesimlerinde köprü, yaya ve otokorkuluklarının yenilenmesi ve BSK üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Aksaray-Adana yönünde Ereğli sapağından; Adana Aksaray yönünde ise Pozantı Gişelerinden otoyola yönlendirilmektedir" açıklaması yapıldı.
Yol 21 Mayıs tarihinde tekrar açılacağı bildirildi.
(YE-TB-Y

16.05.2017 13:06:55 TSI
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