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İşitme Engelli Öğrencinden Anlamlı Kutlama

- Kendisi Gibi Engelli Arkadaşlarını Misafir Etti



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da İşitme engelli üniversite öğrencisi Gamze Çakmak Engelliler Haftasını farklı bir şekilde kutladı. Çakmak, Erzincan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda işitme engelli arkadaşlarını misafir ederek onların Engelliler Haftasını kutladı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı Erzincan Yurt Müdürlüğü ve öğrenci Gamze Çakmak'ın iş birliği ile Engelliler Haftası kapsamında hazırlanan program,KYK'lı öğrencileri ve işitme engelli bireyleri bir araya getirdi.

Engellerin paylaşılarak aşılmasının vurgulandığı programda KYK'lı öğrenciler ve işitme engelli bireyler gönül bağı kurdular.

Hazırlanan programa KYK İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek de katıldı. Program Erzincan Yurt Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yemek organizasyonuyla başladı. Yemek boyunca işaret dili kullanarak iletişim kuran KYK'lı gençlerle engelli bireyler arasında oluşan samimi ve sıcak dakikalar gözlerden kaçmadı. Programın devamında Erzincan İl Müdürlüğü konferans salonunda film izleyen KYK'lı gençlerle işitme engelli bireyler aradaki engelleri kaldırdılar.

Duygularını işaret diliyle anlatan Matematik öğretmenliği, 3. sınıf öğrencisi; Gamze Çakmak "Böyle bir organizasyonu gerçekleştirebilmem konusunda bana yardımcı oldukları için KYK Erzincan İl Müdürlüğüne ve çalışanlarına çok teşekkür ederim. Böyle bir etkinlikte bulunmak beni çok mutlu etti. Ayrıca böyle yardımsever düşünceli bir kurumun parçası olmak da gurur verici" dedi

KYK İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek yaptığı konuşmada "Gamze Çakmak'ın İşitme Engelli olması üniversite okumasına, KYK'da kalmasına; kurslara ve sosyal sorumluluk projelerine katılmasına engel değil. Çünkü en başta ona biz engel değiliz. Onun o kadar büyük bir yüreği var ki; Erzincan'da öğrenim gördüğü 3 yıl boyunca kendi durumundaki 22 aile ile iletişime geçmiş; #Gönülbağı kurmuş. Onların ve ailelerinin bir parçası olmuş... Bu yönünü hiç sorun etmemiş; o ailelere ve çocuklarına bir rol model olmuş. İşitme engelli ebeveynlerin Kur'ân-ı Kerîm öğrenmelerini, KYK Erzincan ailesinin de bir parçası olmalarını sağlamıştır. Bugün Gamze kızımızın ev sahibi olarak bizi temsil ettiği bu güzel insanlarla birlikte yemek yedik. Sohbet ettik. Daha sonra onlar hep birlikte film izlediler. Engelliler Haftasında; engelsiz bir dünya dileği ve arzusuyla, bu güzelliği bize yaşatan öğrencimiz Gamze Çakmak'a ve Erzincan Yurt Müdürümüz Rahile Yalçınkaya'ya ve personeline teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

(FG-Y)



16.05.2017 13:07:16 TSI

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