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Sinop Romanlar ve Müzisyenler Derneği'nden "Bahar Konseri"

- Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, "Yeter ki Yalan Sevme" şiirini seslendirdi



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Sinop'ta yaklaşık 6 ay önce kurulan Sinop Romanlar ve Müzisyenler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından "Bahar Konseri" verildi.

Sinop Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Salonu'nda düzenlenen konserin açılışında Sinop Romanlar ve Müzisyenler Derneği Başkanı Aykut Boyacı kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

Konser sazlardan dinlenen Hicaz Peşrev ile başladı. Ardından koronun Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği üç Rumeli türküsü olan Dağlar Dağlar, Kırmızı Gülün Alı Var ve Vardar Ovası'nı seslendirmesi ile devam etti.

Hicaz ve Uşşak makamında çeşitli parçalar seslendirildi. Zeki Müren, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Fikret Şenes, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Coşkun Sabah, Yıldırım Gürses gibi sanatçıların güftesini ve bestesini yaptığı parçalar solistler tarafından seslendirildi.

Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, şiir kitabında yer alan "Yeter ki Yalan Sevme" şiirini seslendirdi. Dağdeviren, izleyiciden büyük alkış aldı.

Dinleyiciler solistler tarafından okunan parçalara eşlik etti. Geceye Roman havaları eşliğinde oynayan iki dansçı Medine Özkan ve Naz Yalçın damga vurdu. İki buçuk saate yakın devam eden konserde izleyiciler salonu doldurdu.

Konser; Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül'ün Sinop Balkan Türkleri Mübadele Derneği Başkanı Kenan Aral'a, İl Jandarma Komutanı Şefaattin Serten'in Koro Şefi Ömer Karabulut'a, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in sunucu Sezgin Demirci'ye plaket takdimi ile sona erdi.

(OSM-SLH-Y)



16.05.2017 13:07:44 TSI

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