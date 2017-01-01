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Şehitkamilli Minik Yazar Salman Tapan, ilk kitabını çıkardı

- Kitap fuarını gezen minik yazar salman, ilk kitabını şair-yazar Zekeriya Elifoğlu'na imzalattı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - En büyük hayali kitap yazarlığı olan Şehitkamil Belediyesi Dülükbaba Aile Merkezi Anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Salman Tapan, "Salman'ın Maceraları" adlı ilk kitabını çıkardı.

Şehitkamil Belediyesi Dülükbaba Aile Merkezi Anasınıfına geldikten sonra, kitap yazarı olmak isteyen 6 yaşındaki Salman Tapan, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Anasınıfı öğretmeni Fatma Teze'nin de tasarımıyla, "Salman'ın Maceraları" adlı ilk kitabını çıkaran minik yazar Salman Tapan, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci'nin de katkılarıyla, Gaziantep Üniversitesinde açılan Kitap Fuarını gezdi. Annesi ve kardeşiyle birlikte Kitap Fuarını gezen minik yazar Salman Tapan, Şair-Yazar Zekeriya Elifoğlu'nun standını gezdi. Şair-Yazar Zekeriya Elifoğlu ile tanışma imkanı bulan minik yazar Salman Tapan, "Salman'ın Maceraları" ilk kitabını Elifoğlu'na tanıttı. Kitabı inceleme ve okuma imkanı bulan Şair-Yazar Elifoğlu, kitaba hayran kaldı. Minik meslektaşı Tapan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Şair-Yazar Elifoğlu, kitabı imzalayarak, meslektaşına teslim etti. Şair-Yazar Zekeriya Elifoğlu, "Şehitkamil Belediyemizin böylesine anlamlı projelere el atması, gerçekten çok güzel olmuş. Buda kültürel, sosyal ve eğitim açısından önemli bir proje. Gaziantep'in imajını da değiştirecek projeler bunlar. Çünkü Gaziantep'in sadece yemek kültürüyle değil de, özellikle bu tür faaliyetlerle de ön plana çıkması lazım. Bu proje gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Gençlerimize hem örnek olması açısından hem de çocuklarımızın kitap okumaya ve kitap yazmaya teşvik etme açısından da önemli bir proje diye düşünüyorum. Bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanımız sayın Rıdvan Fadıloğlu'nu böylesine anlamlı bir projeye destek verdiklerinden ötürü kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Minik yazar Salman Tapan ise, ilerde en büyük hayalinin Yazar ve Komando Tugay Komutanı olmak istediğini belirtti.

(SD-Y)



16.05.2017 13:07:53 TSI

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