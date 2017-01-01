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Cihanbeyli'ye hobi bahçeleri oluşturuldu



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi tarafından ilçede hobi bahçeleri oluşturuldu.

İlçenin yeni sosyal yaşam alanı olan 15 Temmuz Şehitler Parkı yanında kurulan hobi bahçeleri önümüzdeki günlerde vatandaşların kullanımına sunulacak. Cihanbeyli İlçe Belediyesi, vatandaşlara hobi maksatlı ekim ve dikim yapmaları için yeni bir alan tahsis ediyor. İlçenin yeni sosyal yaşam merkezi olan ve içerisinde 15 Temmuz Şehitler Parkı ile Gölet Benti, Trafik Eğitim Parkı, Hayvanat Bahçesi ve Hanımeli Parkı projelerinin de bulunduğu bölgede kurulan hobi bahçeleri, önümüzdeki günlerde vatandaşların kullanımına sunulacak. Hobi bahçeleri 100'er metrekarelik toplam 60 parselden oluşuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine böyle bir projeyi geliştirdiklerini belirterek, "Bu projeyle şehir hayatının stresinden uzak olmak, doğaya olan özlemlerini gidermek isteyen vatandaşlarımız piknik yaparak, kendi ürettikleri ürünleri sağlıklı bir ortamda yetiştirerek boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirebilecekler'' dedi. Hobi bahçelerinin 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın hemen yanı başına kurulduğuna da dikkat çeken Başkan Kale, ilçenin yeni cazibe merkezi olan bu alanın Hobi Bahçeleri ile daha güzelleşeceğini kaydetti.

(BG-AH-Y)



16.05.2017 13:08:27 TSI

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