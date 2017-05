YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehzadeler'de camiler Ramazan'a hazır

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesine bağlı ekipler her yıl Ramazan ayı öncesi olduğu gibi bu yılda Şehzadeler'deki camilerde temizlik çalışması başlattı. Şehzadeler'deki camilerin tamamında temizlik çalışmasının yapıldığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Camilerimizi 11 ayın sultanı Ramazan ayına hazırlıyoruz" dedi.

Her yıl Ramazan ayı öncesinde Şehzadeler'deki tüm camilerde temizleme çalışması başlatan Şehzadeler Belediyesi, bu yılda çalışmasını sürdürdü. Belediye bünyesinde oluşturulan ekip yaklaşık on gündür, her gün Şehzadeler'in mahallelerindeki camilerde temizleme çalışması yapıyor. Şehzadeler'in 65 mahallesindeki camilerin Ramazan ayına hazır olacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak göreve geldiğimiz yıldan itibaren her yıl Ramazan ayı öncesinde camilerimizde detaylı bir temizlik çalışması yapıyoruz. Bu yılda ekiplerimiz her gün aralıksız bir şekilde temizlik çalışmalarını sürdürüyorlar. Camilerimizin içinde ve dışında temizlik çalışmaları yapan ekiplerimiz, detaylı bir temizlik yapıyorlar. Ramazan ayı öncesinde çalışmalarımızı tamamlayarak camilerimizi 11 ayın Sultanı Ramazan'a hazırlayacağız" dedi.

