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BUSKİ'den su faturası ATM'si



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'da, BUSKİ Genel Müdürlüğü, nakit çalışan otomatik ödeme veznelerini devreye aldı.

Hem nakit, hem de kredi kartlı ödeme imkanı sağlandığını belirten BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, nakit çalışan otomatik ödeme veznelerinin ilk etapta Setbaşı Tahsilat Şubesi, Eğitim Tahsilat Şubesi, Görükle Şube Müdürlüğü, Karacabey Şube Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa Şube Müdürlüğü ile Mudanya Şube Müdürlüğü'nde hizmet sunmaya başladığını vurguladı. Çetinavcı, bu uygulama ile vatandaşların işini çabuklaştırmayı ve hizmet kalitesini daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bir haftada makine başına günlük 2 bin 500 TL'lik tahsilat miktarına ulaşıldı. Nakit ödemeli otomatik ödeme veznelerine ödemeler kağıt banknotlarla yapılıyor. Vatandaşlar para üstlerini ise kağıt banknotlar ya da bozuk paralar şeklinde alabiliyorlar.

(MŞ)



16.05.2017 13:09:50 TSI

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