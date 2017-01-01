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Başkan Karaosmanoğlu, Darıca'da okulları ziyaret etti



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca'da okul ziyaretleri yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu ve Darıca İmam Hatip Okulunu ziyaret etti. Okul Müdürleri Rufet Hallaç ve Pınar Bulut'un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaretlerde, "Evden Okula Haydi Anneler Spora" Projesi kapsamında spor salonlarının açılışları da gerçekleştirildi. Sınıfları gezen ve öğrencilerle bir araya da gelen Başkan Karaosmanoğlu, Darıca İmam Hatip Okulu'ndaki mescidin de açılışını gerçekleştirdi.

"Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesinin önemli ayaklarından birisi olan Darıca'daki salon açılışlarında düşüncelerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Annelerimizi harekete geçiriyoruz. Çünkü çocuklar duyduğunu değil, gördüğünü yapar. Gelecek nesillerin sağlıklı olabilmesi annelerimizin elindedir. Sizlerin de okullarınızda projenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için elinizden geleni yapacağınızdan şüphemiz yoktur. Bu hepimizin görevidir, ödevidir" dedi.

Okul ziyaretlerinde Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık da eşlik etti.

(İG-İÇ)



16.05.2017 13:11:04 TSI

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