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Görme engelli Arda, TÜBİTAK'ta Türkiye 3'üncüsü oldu

- Kendisi gibi görme engellilere ışık olmak amacıyla geliştirdiği projeyle bölge şampiyonu olan Arda Özgür, bu defa TÜBİTAK'ta 13 bin 940 proje arasında Türkiye 3'üncüsü olarak, büyük başarı elde etti



(Fotoğraflı)



Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi'nden yarışmaya katılan görme engelli Arda Özgür, "Görme Engelliler için Dokunsal Haritalar" projesiyle coğrafya alanında Türkiye 3'üncüsü oldu.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının sergi alanında da ilgi odağı Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi öğrencisi görme engelli Arda Özgür oldu. Proje Danışmanlığını Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun'un yaptığı, Resim Öğretmeni Barış Tuzak'ın desteklediği "Görme Engelliler için Dokunsal Haritalar" projesi, Ankara'da düzenlenen Türkiye finali sergi alanında; milletvekilleri,TÜBİTAK yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey bürokratları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bürokratları, engelli dernekleri, sivil toplum kuruluşları, yüzlerce öğrenci ve öğretmenler tarafından ziyaret edildi. Arda'nın standını ziyaret edenler arasında yer alan ve kendisi de bir görme engelli olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Kenan Önalan, "TÜBİTAK aracılığıyla biz görme engellilerin ülkemizde sesini duyurdunuz. Eğitimin giderek önem kazandığı günümüzde, dezavantajlı gruplar arasında yer alan görme engelli bireylerin de günlük yaşamlarını kolaylaştıracak ve bilgi edinmelerini sağlayacak ürünlerin tasarlanması ve yaygınlaştırılması bir lüks olarak görülmemelidir. Herkes için fırsat eşitliği, bağımsızlık ve özgürlük ilkesi sosyal sorumluluk bilincinin ve evrensel eğitimin bir gereği olarak coğrafi ürün tasarımında ve coğrafya eğitiminde de dikkate alarak, biz görme engelliler için bu sorunu ortaya koyarken, dünyada ilk kez hazırlanan 120 farklı dokunsal harita ile sorunu çözüme kavuşturmuşsunuz" diye konuştu.

Yarışmada ilk kez görme engelli bir öğrenci olarak Türkiye 3'üncüsü olan Arda Özgür, projesinin kendi gibi görme engelli insanların hayata bağlanmaları için umut olduğunu söyledi. Ankara'da ATO Congresium'da yapılan ödül töreninde, 13 bin 940 proje içinde Türkiye 3'üncüsü olan Arda Özgür, başarı belgesini TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin'den aldı.

(YS-ÖND-Y)



16.05.2017 13:11:05 TSI

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