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Kosova, tarihsel bağların ticarete de yansımasını istiyor

16 Mayıs 2017 Salı, 13:11
Kosova, tarihsel bağların ticarete de yansımasını istiyor
Kosova, tarihsel bağların ticarete de yansımasını istiyor
- Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu:
- Kosova'da şu anda 400'den fazla Türk şirketi var. Biz bu sayının daha da artırılarak tarihsel bağlarımızın ticari alanda da güçlendirilmesini bekliyoruz"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu, ülkesinin Türk yatırımcıları ve iş adamları için büyük bir pazar olarak görülmese bile stratejik açıdan önemli bir konumda yer aldığını belirterek, "Kosova'da şu anda 400'den fazla Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Biz bu sayının daha da artırılarak tarihsel bağlarımızın ticari alanda da güçlendirilmesini bekliyoruz" dedi.
Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu, İstanbul Başkonsolosu Rrahim Morina ve beraberindeki iş adamlarından oluşan heyetle Adana Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ATO yönetim kurulunun da katıldığı toplantıda iki ülke arasında yatırım ve ticaretin artırılabilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaret sırasında ilk konuşmayı yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Kosova Heyeti'ni Adana'da görmekten duyduğu mutluluğu vurguladı ve bu ziyareti halen yetersiz seviyelerde bulunan iki ülke ilişkilerinin geliştirilebilmesi bakımından önemli bir fırsat olarak değerlendirdiklerini söyledi. Kosova'nın Türkiye için Balkan ülkeleri arasında tarihten gelen köklü bağlar dolayısıyla ayrıcalıklı bir konumunun bulunduğunu vurgulayan Menevşe, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin hızla geliştirilmesi bakımından turizm sektöründe hareketlilik yaratılması iyi bir başlangıç olabilir. Ardından da karşılıklı düzenlenecek iş heyeti ziyaretleri ve toplantılarda Kosova'daki iş ve yatırım fırsatları etkili bir şekilde gündeme taşınarak ilişkiler her alanda geliştirilebilir" diye konuştu.
Büyükelçi Avni Spahiu da, savaş sırasında ve sonrasında ülkesine her anlamda destekte bulunan Türkiye'yi Kosova'nın en yakın dostu olarak değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye'nin Kosova'nın kalkınmasına da destek verdiğini anlatan Spahiu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye şu anda Kosova'nın Almanya ve Slovenya'dan sonra üçüncü büyük ticari partneri konumundadır. Ancak biz Türkiye'yi birinci sırada görmek istiyoruz. Kosova'da halen 400'den fazla Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Biz bu sayının daha da artırılarak tarihsel bağlarımızın ticari alanda da güçlendirilmesini bekliyoruz. Kosova her ne kadar küçük bir ülke olsa da, yeraltı kaynaklarının zenginliği bakımından dünyada beşinci sırada yer almaktadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi konusunda da Türk yatırımcılarına ihtiyaç duyuyoruz.Özellikle iki ülke arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Kosova'nın Türk iş adamları ve yatırımcıları için önemli bir cazibe merkezi haline geleceğine inanıyorum."
Ziyaret sırasında konuşan Kosova'nın İstanbul Başkonsolosu Rrahim Morina da, yatırım ve ticaret için ülkelerine gelecek Türk iş adamlarına her türlü destekte bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek Adanalı iş adamlarını fırsatları yerinde görmek üzere ülkesine davet etti. Kosova'nın yatırımcılara yönelik önemli fırsatlar sunan ekonomik sisteme sahip olduğuna da değinen Morina, "Otoyollar, inşaat, enerji, madencilik gibi birçok sektörde yatırımcı bekliyoruz. Bu yatırımcılar neden Adana'dan olmasın. Tarihten gelen bağlarımızı ticaretle pekiştirmeliyiz" görüşlerini dile getirdi.
Ziyaretin sonunda ATO Başkanı Atila Menevşe, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu'ye ziyaretinin anısına hediye takdim etti.
(ELF-Y)

16.05.2017 13:11:15 TSI
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